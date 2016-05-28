​Древнее святилище под открытым небом

Галерея наскальных картин



Музей «Тамгалы», расположенный близ села Карабастау Жамбылского района, – один из уникальных объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он занимает громадную территорию размером 3 800 га. Здесь сосредоточено более ста памятников: древних поселений, могильников, каменоломен и культовых сооружений, датируемых от эпохи бронзы до рубежа XIX–XX веков. Вместе они образуют археологический комплекс, который воплощает в себе историю племен, населявших Казахстан на протяжении трех тысячелетий. Самой яркой достопримечательностью заповедника является каньон в урочище Тамгалы, на скалах которого сохранилось около 3 000 петроглифов.

В рамках акции заповедник посетили ученые-исследователи, представители ЮНЕСКО, гиды-экскурсоводы, сотрудники туристических фирм и государственных органов. Цель мероприятия – активизировать работу по созданию международного визит-центра «Тамгалы» на основе научных разработок и археологических исследований отечественных и зарубежных ученых. Для этого выделен земельный участок площадью 24 га.

Как отметил директор музея Абай Садуакасулы, галерея наскальных рисунков – одна из самых значимых не только в регионе Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Петроглифы выражают восприятие мира древним человеком и дошли до нас как послание через века. Кроме того, в ущелье, сохраняющем свою природную первозданность, обитают дикие животные и хищные птицы, встречаются редкие виды растений, занесенные в Красную книгу.

– Этот величественный памятник истории изучают уже три поколения археологов, – рассказал А. Садуакасулы. – Но при этом он не становится менее загадочным, магическим. Комплекс «Тамгалы» был открыт в 1957 году археологической экспедицией Академии наук Казахской ССР под руководством известного ученого Анны Максимовой. Петроглифы обнаружили совершенно случайно, однако значимость открытия была такова, что со временем это место признали одной из древнейших стоянок человека на территории Казахстана и занесли в список ЮНЕСКО.

В 70-е годы изучением наскальных гравюр, не имеющих аналогов в мире, занимались археологи Алексей Марьяшев, Зейнолла Самашев, Алан Медоев. Затем исследования продолжил историк Алексей Рогожинский, свой вклад внесли другие ученые, краеведы, волонтеры. Так постепенно накапливался материал, уточнялись датировки. По оценкам специалистов, Тамгалы расположен на участке узлового района древних коммуникаций Центральной Азии, проходивших вдоль Северного Тянь-Шаня. Урочище выделяется обилием родников и плесов, богатых растительностью пастбищ и долин. Оно наполнено положительной аурой, это знали и древние люди. Не случайно именно здесь в старину совершались обряды, празднества, жертвоприношения, магические ритуалы поклонения духам и богам. О чем и рассказывают нам рисунки и письмена, выбитые камнями и острыми орудиями в скальном массиве.

По словам научных сотрудников музея, в комплексе представлены сразу шесть крупных хронологических пластов, начиная с XIV века до нашей эры: средняя и поздняя бронза, периоды ранних номадов, эпохи господства саков, усуней, тюркских каганатов. Петроглифы несут определенную смысловую нагрузку и изобилуют разнообразными сюжетами. Так, подлинным шедевром наскального искусства считается панно с многофигурной композицией, образующей смысловой центр древнего святилища. На нем изображены антропоморфные солнцеголовые божества, танцующие воины и люди, вскинувшие в молитве руки. Встречаются всадники, мужчины, вооруженные палицами, колесницы, запряженные быками. Преобладают сцены охоты на животных: оленей, архаров, кабанов. Выделяется также целая серия редких и уникальных персонажей первобытной мифологии, родовых знаков (таңба или тамга). Отсюда и название места (на казахском «Таңбалы»).

Центр культурного туризма

В целом археологические памятники хорошо сохранились и гармонично предстают в виде руин каменных сооружений – жилищ, загонов для скота, а также могильных оград и курганов. Вокруг ущелья найдены древние поселения людей, поэтому комплекс делился на культовую и жилую зоны, которые были изолированы друг от друга. В окрестностях множество старинных захоронений, погребальных каменных «ящиков», куда укладывали не только усопших, но и утварь, предметы быта.

Осмотрев достопримечательности, участники экскурсии провели небольшое совещание, в ходе которого речь зашла о важности сохранения памятника историко-культурного наследия и значимости научных исследований в этой сфере.

– Несмотря на то что феномен петроглифов Тамгалы еще недостаточно изучен, в истории наскального искусства Жетысу они подобны яркой вспышке творческого гения, – считает экскурсовод Центрального государственного музея РК Бахыт Оразымбетова. – Уникальность культурного ландшафта заповедника выделяет его среди других памятников Центральной Азии и позволяет рассматривать как один из крупнейших культовых центров. Древнее святилище под открытым небом свидетельствует об исчезнувшей степной цивилизации и этим представляет выдающуюся ценность для мирового научного сообщества.

Предстоит большая работа по сохранению целостности и первозданности живописного исторического объекта, а также обеспечению доступа сюда для широкой публики. К слову, в августе 2014 года между Министерством культуры и спорта и акиматом Алматинской области был заключен меморандум, согласно которому обозначен ряд приоритетных направлений сотрудничества. Среди них – комплексное изучение музеев-заповедников «Тамгалы» и «Иссык», городищ Тальхиз, Койлык, Карамерген, создание на их базе туристического кластера. В перспективе эти объекты должны стать международными центрами культурного туризма в Казахстане.