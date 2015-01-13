Древние буддийские реликвии найдены в Китае

В окрестностях города Сянъян в провинции Хубэй в центральном Китае археологами обнаружены древние буддийские реликвии – шарира, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой ТАСС.
"Нынешняя находка является уникальной, поскольку, как правило, шарира хранятся в храмах в специальных ларцах для священных предметов", – рассказал директор Санъянского археологического института Чэнь Цяньвань.
По уточнениям агентства "Синьхуа", шарира – это разноцветные бусины или кристаллы, которые образуются при кремации тел умерших. Буддисты верят, что их появление свидетельствует о святости сожженного тела, поэтому с почтением сохраняют шарира.
Археологи обнаружили шарира при раскопках могилы чиновника времен императорской династии Мин (1368–1644 года), расположенной у подножия горы Сяньшань. Пять шарира были инкрустированы в крышку гроба. Все они разных цветов: красного, оранжевого, голубого, синего и фиолетового. Диаметр самой крупной – 3 см.