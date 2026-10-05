Древний Бозок — мировое наследие и центр притяжения тюркского мира

Делегация из турецкого города Соргун во главе с мэром Мустафой Эркутом Экинжи посетила Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Встреча заложила прочный фундамент для объединения научного и культурного потенциала двух братских государств.

Для зарубежных гостей визит носит глубоко символичный характер, так как турецкий Соргун расположен в историческом регионе, который также носит имя Бозок. В ходе экскурсии делегации презентовали концепцию и ход строительства масштабного Национального парка под открытым небом.

— «Городище Бозок — это не просто уникальная археологическая находка, это величайшее сокровище и важнейшее мировое наследие всей тюркской цивилизации, — подчеркнул мэр Соргуна Мустафа Эркут Экинжи. — Тот факт, что наш город находится на земле с таким же названием, делает эту историческую общность неразрывной. Наш общий долг — сохранить этот фундамент общетюркского культурного кода для будущих поколений».

В переговорах приняли участие заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, заместитель директора Национального музея РК Акмарал Ибраева, консул Посольства Турции в РК Эркин Семих Озтюрк, а также видные отечественные ученые — историки и археологи Бурктибай Аяган, Марал Хабдулина и Зубайда Сураганова.

В состав представительной делегации Турции также вошел заведующий кафедрой истории искусства Бозокского университета, профессор Мехмет Кутлу. Ключевой темой их обсуждения стало международное продвижение бренда городища Бозок.

— «Наше общетюркское наследие заслуживает безусловного мирового признания, — отметил директор музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков. — Мы предложили турецким коллегам системное сотрудничество: начать совместные исследования, запустить академический обмен и вместе работать над популяризацией наших общих исторических корней на глобальном уровне».

В ходе диалога стороны определили конкретные векторы практического партнерства. В частности, казахстанские археологи получат возможность участвовать в совместных экспедициях на территории турецкого Соргуна для обмена полевым опытом. Кроме того, намечено развитие прочных академических связей: турецкий Университет Бозок выразил готовность принять сотрудников казахстанского музея для обучения и повышения квалификации.

Важным шагом станет и прямое участие гостей в создании будущей экспозиции — турецкая сторона намерена оказать поддержку в комплектовании одного из выставочных залов строящегося музейного комплекса «Бозок».

Сегодня Бозок и Соргун — это не только символы богатого общего прошлого. Это мощные точки притяжения для нового этапа культурного, научного и образовательного сближения Казахстана и Турции.