Древний Бозок — мировое наследие и центр притяжения тюркского мира

Археология
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Делегация из турецкого города Соргун во главе с мэром Мустафой Эркутом Экинжи посетила Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Встреча заложила прочный фундамент для объединения научного и культурного потенциала двух братских государств.

Для зарубежных гостей визит носит глубоко символичный характер, так как турецкий Соргун расположен в историческом регионе, который также носит имя Бозок. В ходе экскурсии делегации презентовали концепцию и ход строительства масштабного Национального парка под открытым небом.

— «Городище Бозок — это не просто уникальная археологическая находка, это величайшее сокровище и важнейшее мировое наследие всей тюркской цивилизации, — подчеркнул мэр Соргуна Мустафа Эркут Экинжи. — Тот факт, что наш город находится на земле с таким же названием, делает эту историческую общность неразрывной. Наш общий долг — сохранить этот фундамент общетюркского культурного кода для будущих поколений».

В переговорах приняли участие заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, заместитель директора Национального музея РК Акмарал Ибраева, консул Посольства Турции в РК Эркин Семих Озтюрк, а также видные отечественные ученые — историки и археологи Бурктибай Аяган, Марал Хабдулина и Зубайда Сураганова.

В состав представительной делегации Турции также вошел заведующий кафедрой истории искусства Бозокского университета, профессор Мехмет Кутлу. Ключевой темой их обсуждения стало международное продвижение бренда городища Бозок.

— «Наше общетюркское наследие заслуживает безусловного мирового признания, — отметил директор музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков. — Мы предложили турецким коллегам системное сотрудничество: начать совместные исследования, запустить академический обмен и вместе работать над популяризацией наших общих исторических корней на глобальном уровне».

В ходе диалога стороны определили конкретные векторы практического партнерства. В частности, казахстанские археологи получат возможность участвовать в совместных экспедициях на территории турецкого Соргуна для обмена полевым опытом. Кроме того, намечено развитие прочных академических связей: турецкий Университет Бозок выразил готовность принять сотрудников казахстанского музея для обучения и повышения квалификации.

Важным шагом станет и прямое участие гостей в создании будущей экспозиции — турецкая сторона намерена оказать поддержку в комплектовании одного из выставочных залов строящегося музейного комплекса «Бозок».

Сегодня Бозок и Соргун — это не только символы богатого общего прошлого. Это мощные точки притяжения для нового этапа культурного, научного и образовательного сближения Казахстана и Турции.

#центр #история #археология #Древний Бозок

Популярное

Все
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
День учителя отмечают в Казахстане
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности
Школьная среда должна отвечать потребностям каждого ребенка – Минпросвещения
В Таиланде наводнения затронули почти 3,3 млн человек
День учителя: более 3,3 тыс. педагогов работают в системе МКИ
Обновленную дорогу к Рахмановским ключам открыли в ВКО
«Астана Тазалық» и медики объединились ради зелёной столицы
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
В Германии число гостей Октоберфеста-2026 побило рекорд
Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником
Метели и гололед ожидаются в Казахстане 6-8 октября
Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком груди
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Шерзод Давлатов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Юбилейная конференция и выставка KIOGE пройдет в Алматы
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане
Серебряное трио Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда
В Правительстве подвели итоги развития экономики за 9 месяцев
Лучшие кикбоксеры планеты
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Без права выезда на тротуар

Читайте также

Буруктал: два берега одной реки
Подземные хроники Кангюя
Город, соединявший континенты
Каркаралинск в эпоху бронзы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]