​Древо сознания

Живой материал

Начиная с древнейших времен и по сегодняшний день дерево, можно сказать, «шло» ветка об руку с человеком, помогая ему буквально во всем, не жалея себя. Это дружеское отношение к своему давнему спутнику оно не оставило и поныне.

Несмотря на появление современных строительных материа­лов, дерево до сих пор считается пока лучшим. Из него делают мебель, паркет, окна, двери и т. д. Очень задействована древесина в железнодорожной отрасли, ведь большинство шпал магистральных путей сделано именно из нее, плюс она же идет на изготовление вагонов и строительство мостов. Издавна дерево считалось лучшим материалом также и в судостроительстве.

Незаменима древесина и в химической промышленности, ведь именно из нее делают скипидар и ацетон, уксус и каучук, спирт и удобре­ния, пластмассу. Использует­ся она в дубильном и красильном производствах. А еще дерево по давней традиции до сих пор применяют в качестве топлива. Всего более 20 тыс. необходимых человеку вещей и предметов делается именно из этого ценного живого материала. А уж про необходимый всем для жизни кислород, который производят деревья, и говорить нечего. Недаром же их называют «легкие планеты Земля».

Вот только человек слишком вольготно, расточительно и бездумно распоряжается тем богатством, которым с ним щедро поделилась матушка-Земля. Приведем только один пример.

Международная ассоциация AIIM подсчитала, что годовое потребле­ние в мире офисной бумаги требует 768 млн деревьев. При этом каждый офисный клерк или менеджер вместо более широкого применения электронного документооборота «производит» порядка 160 кг бумажных отходов в год. И самое печальное при этом, что 45% созда­ваемых ими бумажных документов «живут» в среднем всего сутки, после чего и отправляются в это самое «производство». Таким образом, в год каждый офис в среднем понапрасну «вырубает» 2–3 дерева! И подобных структур по миру десятки миллионов...

А ведь помимо вышеназванного способа напрасного уничтожения живого материала, существуют еще лесные пожары, засухи, паразиты и прочие пагубные факторы, влияющие на деревья...

История уничтожения

Разумеется, вырубка леса существо­вала и существует уже много веков, но большие проблемы начинаются, когда она производится бесконтрольно. В цифрах это выглядит так: за 10 тыс. лет существования человечества с лица Земли уже исчезло порядка двух третей всех имевшихся деревьев.

Если раньше леса занимали большую площадь Европы, то теперь они покрывают только треть ее территории. А в некоторых странах Старого Света их почти не осталось. Вот, например, в Англии пришлось выделять под парки и лесопосадки до 6% территории.

Не особенно отстают лесорубы, орудующие в тропических лесах планеты. В Западной Африке и на Мадагаскаре благодаря им исчезло 90% леса. На очереди – Южная Америка, где уже вырублено 40% деревьев.

Конечно, общая площадь лесов мира пока еще составляет немалые 3,4 млрд га, но при ежегодном объе­ме вырубки в 13 млн га и крайне незначительном увеличении зеленых насаждений и их медленном росте нетрудно подсчитать, насколько нам может хватить «легких планеты».

И, повторюсь, значительная часть древесины гибнет зря. Как это остановить?

Защита или месть?

В популярном кинофильме «Власте­лин колец: Две крепости» есть весьма примечательный фрагмент, когда волшебные существа – живые ходячие деревья-энты, увидев, что злодеи-орки вырубили и сожгли их леса, нападали на врагов. Сила деревянного гнева была столь велика, что ветвистые мстители по ходу дела заодно разрушили и «деревоперерабатывавший центр» – Изенгард.

В жизни, как это ни странно, деревья тоже убивают людей. Правда, они не знают, что месть – это блюдо, которое подают... провинившимся. А потому их возмездие обрушивается, к сожалению, чаще всего на случайных и невиновных жертв.

Печальный рекорд в этом плане – за деревом деревни Умуеджинвао­ке Умудагу штата Имо в Нигерии. Оно рухнуло на территории рынка во время грозы, убив 31 и ранив 16 человек. Другой случай – в пригороде Банкура (штат Западная Бенгалия, Индия) в результате падения дерева во время ливня с градом и сильным ветром погибли 9 человек и 20 получили ранения.

Случаев же, когда деревья становятся виновниками одной-двух человеческих жертв, в мире довольно много. Причем случаи эти происходят порой очень неожиданно. Так, в Западно-Поморском воеводстве Польши во время непогоды дерево упало на… лодку, причалившую к берегу. Погибли двое – взрослый и ребенок. Еще один человек в это же самое время в Подляском воеводстве врезался в дерево, внезапно упавшее перед машиной, и тоже скончался.

В США в парке Пенн города Уиттье­ра, что возле Лос-Анджелеса, трагедия произошла во время свадебной церемонии. Здесь дерево упало, накрыв собой несколько присутствующих. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы различной тяжести. Во Франции, в городе Бруаже, много­вековой ясень упал на уличное кафе, убив пожилую туристку из Британии. Ее дочь получила ранения. И список этот можно было бы продолжать…

Сюда же можно отнести и трагические случаи, опосредованно связанные с вырубкой леса. Так, например, в индийском штате Андхр-Прадеш полицейские застре­лили 20 человек, занимавшихся незаконной вырубкой сандаловых деревьев.

Этот вид – в списке растений, находящихся под угрозой полного уничтожения, и поэтому его вырубка и продажа запрещены. Рубщики, безусловно, знали об этом, а потому, когда были обнаружены стражами порядка на месте преступления, кинулись на них, размахивая топорами и швыряя камни. Полицейские в ответ открыли стрельбу...

«Профессионал»

Но настоящим «киллером», «специалистом» по уничтожению нашего брата может считаться дерево из города Дурбана, что в Южной Африке. Местные старожилы говорят, что на его «совести» за сто лет существования – свыше 300 загубленных жизней.

Я не случайно назвал его «профессионалом» – по аналогии с героем известного шпионского боевика с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. Там на экране разведчик Жосслен Бомон мстил свое­му бывшему руководству, отправившему его на опасное задание и затем в силу ряда обстоятельств предавшему его. Причем, сбежав с каторги и добравшись до Парижа, экс-разведчик действовал весьма изощренно.

...Дурбанское дерево (см. фото) хотя и не обладает необходимой спецподготовкой, зато у него другая «фишка». Как рассказала журналистам местная жительница Анна Вандербут, на это растение было наложено страшное прокля­тие. С тех пор оно получило способность приносить несчастье тем людям, которые к нему прикасаются. Пожилые люди в основном не рискуют шутить с подобными вещами и не пренебрегают такой информацией. И дерево их тоже «не трогает».

Зато молодежь считает все эти разговоры вымыслом. Юные скептики насмехаются над суевериями и позволяют себе по отношению к растению весьма нехорошие поступки. И вот с такими пересмеш­никами дурбанское дерево «расправляется» весьма разнообразно и изобретательно, пожалуй, не хуже, чем со своими врагами вышеупомянутый Жосслен Бомон.

Так, например, один студент в своей компании похвастался, что не боится «проклятого» растения, взобрался на него, посидел, поболтал ногами и благополучно слез. И ничего! А на следующий день, когда он с подружкой ехал на автомобиле, их машину вдруг занесло на безобидном повороте, на совершенно сухой дороге, при полном отсутствии помех. Молодые люди погибли мгновенно.

Другой случай. Молодой крепкий 34-летний мужчина заявил, что не боится никаких проклятий. Он крепко стукнул по дереву кулаком… И через несколько часов скончался от сердечного приступа.

Но самым вопиющим случаем с неожиданной расплатой стал следующий инцидент. Турист из Калифорнии решил продемонстрировать свое пренебрежение к всевозможным россказням про «злопамятное» дерево и не нашел ничего умнее, как… справить на него мелкую нужду. Все местные с нетерпением ждали, каким будет ответ «оскорбленного» растения на подобную выходку. И он не заставил себя ждать: через несколько дней, когда американец, наверное, и забыл уже о своем поступке и отправился на сафари, на него неожиданно набросился слон и затоптал насмерть…

По данным полиции Дурбана, только за два с половиной года было зафиксировано сразу несколько подобных случаев, когда жизнь местных или приезжих граждан трагически завершалась после разного рода контактов со злополучным деревом. Срубить же его и подавно никто не отваживается…

И чтобы завершить этот жутко­ватый рассказ на тревожной ноте, скажу, что история с местью деревьев людям приобрела еще одно неожиданное наполнение – в виде компьютерной игры. Там героиня-тучка, пожалев взращиваемых природой зеленых гигантов, старается спасти их от лесорубов. Она… убивает молния­ми всех людей с топорами, кто приближается к деревьям. В этом заключается весь смысл игры.

Важная тема

К идее о том, что нужно жить в мире и гармонии не только с самим собой, своими интересами, мечтаниями и желаниями, но еще и думать о природе, об окружающей среде, не раз призывали деятели культуры. Наиболее яркими и выразительными посланиями на рассматриваемую нами тему можно было бы назвать экологическую композицию Майкла Джексона Earth Song («Земная песня», или «Песня Земли»), а также блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».

В клипе покойный король поп-музыки довольно убедительно и выразительно рассказал о том, что нас ждет, если мы – человечество – не перестанем бездумно истреблять себе подобных и окружающую нас природу. А в фильме «Аватар» через придуманную цивилизацию, где Дерево Дома – это гигантское растение, символизирующее главное жилище аборигенов, а Дерево Голосов – их духовную составляющую народа, режиссер словно попытался напомнить человечеству, что когда-то их предки по-другому относились к природе вообще и к наиболее крупным представителям растений в частности.

В древнейшие времена вообще запрещалось рубить очень большие деревья, и это был вполне обоснованный запрет. Его установлению способствовало то обстоятельство, что первобытным людям было очень трудно, почти невозможно свалить сколько-нибудь крупное растение теми примитивными орудиями, которые были в их распоряжении. К тому же не было и особенной надобности «добывать» огромные растущие деревья, так как всегда можно было воспользоваться бурелом­ными, готовыми стволами и ветками. Таким образом человек избавлялся тогда от необходи­мости заниматься утомительным, малопроизводительным, да и опасным трудом – рубкой леса, а заодно и сберегал его, избавляя от бурелома и валежника.

Рост дерева и быстрое развитие его весной, увядание осенью и зимой – эти признаки давали примитивным людям основание считать дерево живым существом, ощущающим боль при рубке-ранении. В известную нам эпоху анимистического мировоззрения, многие отдельные элементы которого восходят, конечно, к более ранним периодам, человек боялся «обижать» деревья, считая их живыми и чувствующими боль.

Кстати, пережитки этого до сих пор сильны и многочисленны. Например, немецкие лесорубы в Верхнем Пфальце, когда им приходится рубить в лесу здоровое красивое дерево, просят сначала у него прощения, они считают, что деревья – живые существа. Также и во Франконии не сразу рубят деревья в лесу, считая это гораздо более греховным, нежели рубить посаженное человеком дерево. Чтимые священные деревья немцы прежде называли не иначе, как с прибавлением эпитета «госпо­жа», например «госпожа липа», «госпожа береза» и т. п.

Тем не менее клип Майкла Джексона, хотя в 1995 году и занимал первые места в чартах Германии и Великобритании, стал самым продаваемым синглом в этих странах и даже был номинирован на премию «Грэмми», вызвал смешанные отзывы критиков. А более кассовый и зрелищный фильм «Аватар», где «охотники на деревья» проиграли синим местным «экологам» в борьбе за моральные и материальные ценности планеты Пандоры, все-таки уступил «Оскар» политически ангажированной картине «Повелитель бури» о событиях в Ираке.

Так что, как мы видим, тема спасения деревьев в искусстве пока, к сожалению, еще не очень востребована…

Люди подключаются

И все-таки наш мир небезнадежен. Хочется так думать, и есть для этого определенные причины. Не только отдельные люди и общест­венные организации задумывают­ся о том, что нужно беречь все живущее на нашей планете, в том числе и растущее на ней. К этому приходят и целые страны, готовые понести огромные расходы ради того, чтобы спасти живую природу.

Так, в 2004 году Нобелевской премии мира была удостоена эколог из Кении Вангари Маатаи (см. плакат), став первой африканской женщиной, получившей эту награду.

Вместе со своими подругами она основала движение «Зеленый пояс», участники которого каждый день самовольно сажали деревья на участках правительственных сановников. Дело в том, что за время правления страной Дание­ля арапа Мои правитель любил раздаривать своим приближенным девственные леса Кении, которые те сразу же старались вырубать. Вот на освободившейся территории Вангари Маатаи и ее сторонники и высаживали молодую зеленую замену, как говорится, в качестве «живого упрека». Экологов-самовольщиков неоднократно задерживала полиция, арестовывала, и им частень­ко приходилось проводить ночи в полицейских участках. Результат: за 30 лет они высадили 25 млн деревьев, чем нобелевская лауреатка гордится больше всего. А когда в 2002 году в Кении победила оппозиция, профессор Маатаи вошла в коалиционное правительство и получила легальную возможность бороться за экологию страны.

А в китайской провинции Хубэй началась эксплуатация нового необычного моста, который теперь называют и первым в Китае экологическим, и самым красивым надводным шоссе. Его протяженность составила четыре кило­метра, а размещен он… вдоль русла реки, огибающего лес. Китайские строители, быть может, впервые в мире решили не рубить просеку через редкие деревья для строящейся автомагистрали, а пошли на серьезные издержки ради сохранения зеленого мира.

Думается, все это станет хорошим примером для тех, кто не на словах, а на деле переживает за экологию и старается сохранить природу нашей планеты для будущих поколений.