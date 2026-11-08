Дрифт ради просмотров: в Астане и Кызылорде наказали трех водителей

Закон и Порядок

В столице 25-летний водитель Toyota получил 10 суток ареста, а в Кызылорде двоих молодых людей на BMW и Lexus арестовали на пять суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане и Кызылорде трех водителей привлекли к административной ответственности за опасный дрифт на дорогах. Нарушители выполняли рискованные маневры, создавая угрозу безопасности других участников движения. По решениям судов все трое получили административный арест, передает Kazpravda.kz.

В Кызылорде полицейские выявили нарушение во время мониторинга социальных сетей. На опубликованной видеозаписи водители автомобилей BMW и Lexus устроили дрифт, вращая машины на месте.

Сотрудники полиции установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции. Ими оказались двое 20-летних жителей областного центра.

«В отношении двух правонарушителей составлено 13 административных протоколов. Они нарушили правила маневрирования, правила пользования ремнями безопасности, правила остановки транспортных средств, а также управляли автомобилями с техническими неисправностями, не соответствующими требованиям безопасности и запрещающими их эксплуатацию. Кроме того, водители создавали аварийные ситуации и препятствовали движению других участников дорожного движения. Один из нарушителей не имел права управления транспортным средством», — сообщили в МВД РК.

За мелкое хулиганство суд назначил обоим водителям по пять суток административного ареста.

Аналогичный случай произошел в Астане. Полицейские установили и задержали 25-летнего Алмата Досмамбетова, который за рулем Toyota выполнял опасные маневры и дрифт на проезжей части.

Как установили правоохранители, мужчина нарушал правила дорожного движения ради создания контента для социальных сетей. Таким способом он рассчитывал привлечь внимание пользователей и увеличить количество просмотров.

В отношении водителя составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и мелкое хулиганство.

По решению суда Алмат Досмамбетов получил 10 суток административного ареста. Его автомобиль поместили на коммунальную стоянку.

В МВД напомнили, что опасный дрифт и рискованные маневры на дорогах создают угрозу жизни и здоровью окружающих. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности других участников движения.

#водители #авто #опасное вождение

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