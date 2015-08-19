Дрофа возвращается

630
Глеб МАЛЫХ
Отметим, что наибольшее количество мигрирующей дикой дрофы размножается именно в Казахстане. Ранее, с 2009 по 2015 год в природу РК было выпущено более 5 300 дроф-красоток. С помощью спутникового слежения ученым удалось узнать их поведение и выявить пути миграции. Орнитологи с удовлетворением отмечают: выпущенные на волю птицы сумели адаптироваться к условиям природной среды Казахстана, и на зимовку следуют традиционными маршрутами своих диких собратьев.
На сегодня в рамках Соглашения по сохранению и воспроизводству дрофы-красотки с МФОД в Казахстане продолжается строительство Центра по воспроизводству дрофы-красотки в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области. Со временем в естественные условия обитания здесь ежегодно будут выпускать до 5 000 представителей этого вида птиц.

