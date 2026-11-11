В Уральске на базе Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем (QAZIITU University) для сотрудников департамента полиции области организована специа­лизированная Школа обучения проектированию и пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

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Сегодня дроны активно используются правоохранительными органами и службами экстренного реагирования для повышения общественной безо­пасности, ускорения поиска пропавших людей, оптимизации работы при чрезвычайных ситуациях. Беспилотники помогают оперативно оценивать обстановку и транспортные потоки, осматривать территории и труднодоступные объекты, осуществлять фото- и видеофиксацию мест происшествий.

По словам проректора научно-образовательного комплекса КазИИТУ Жанар Дусказиевой, цель проекта, реализуемого в рамках подписанного в этом году меморандума о сотрудничестве, – повышение профессиональных компетенций сотрудников полиции в области современных беспилотных технологий, внедрение цифровых инструментов в практическую деятельность правоохранительных органов и освоение инновационных методов обеспечения общественной безопасности.

Стражи порядка пройдут интенсивный курс теории по основам беспилотных технологий, изучат устройство и технические характеристики дронов, их виды, принципы работы навигационных и управляющих систем. Им предстоит практика на симуляторах по отработке навыков безопасного управления БПЛА, выполнению полетных заданий, работе с системами видеонаблюдения и передачи данных.

Курсанты изучат электронные компоненты беспилотников, освоят основы их конструирования, настройки оборудования, диагностики и техобслуживания. Еще один немаловажный аспект обучения – правовая база и безопасность. Полицейские изучат законодательные требования к эксплуатации БПЛА и защите персональных данных.

Дрон для обучения полицейских – собственная разработка ученых вуза. Сегодня он уже может пролетать 30 км, вести фото- и видеосъемку, делиться данными. В планах разработчиков – усилить его технические характеристики по дальности полета, экономии энергии. После прохождения очередного тестирования аппарата в его системы добавят элементы искусственного интеллекта.