Дроны-спасатели

Происшествия
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В одном из горных ущелий Заилийского Алатау сотрудники ДЧС Алматинской области спасли десятерых заблудившихся туристов. Беспилотник позволил быстрее обследовать труднодоступную местность и передать спасателям необходимые координаты. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС, всего за последние два года с помощью дронов удалось найти и спасти 73 человека. Сегодня на вооружении ведомства имеются 242 БПЛА, 187 из которых оснащены технологиями искусственного интеллекта.

Такие аппараты способны обнаруживать людей и транспорт, вести наблю­дение ночью и сокращать время поис­ка, когда на счету каждая минута. Особое значение эти технологии имеют для регионов со сложным рельефом, в том числе Алматинской области. Здесь уже работают автономные комп­лексы с док-станциями, способными самостоятельно выполнять полеты по заданным маршрутам и передавать полученные данные в центры оперативного управления.

В связи с ухудшением погодных условий представители ДЧС региона напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения в горах. Прежде всего туристам следует сообщить по телефону 112 единой дежурно-дис­петчерской службы всю информацию о предстоящем походе: ФИО и контактные данные участников группы, маршрут передвижения, предполагаемые места ночлега и отдыха.

Перед тем как отправиться в горы, необходимо изучить местность, взять с собой карту, компас,GPS-навигатор и пауэрбанк для зарядки телефона. Кроме того, важно проверить прогноз погоды, а самое главное – подготовиться физически, особенно если маршрут сложный и включает подъемы на большую высоту. Минимальный набор снаряжения – трекинговая горная обувь, термобелье, ветровка и дождевик. В рюкзаке всегда должны быть запас воды и еды, аптечка, фонарь, батарейки, а также свисток или зеркало для подачи сигналов в случае ЧП.

Чтобы не заблудиться в незнакомой местности, туристам рекомендуют двигаться группой, не отставать и не уходить вперед. Важно не покидать тропу, беречь силы, равномерно распределять нагрузку.

#ДЧС #спасатели #туристы #Алматинская область #дроны

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