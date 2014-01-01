Общество
Друг к другу – по-соседски

32Три года назад депутатом городского маслихата от этого округа была избрана директор ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентина Михно. К слову, жила она здесь же, в 9-этажном панельном доме. Такие микрорайоны, появившиеся в пору программы «Жилье-90», принято называть спальными. Темпы их строительства были внушительными, а вот качество, как говорят в таких случаях, оставляло желать лучшего. Тротуары вдоль домов во время дождей или наполнялись водой, или превращались в непроходимое месиво. Стихийный рынок вдоль проезжей части грудами мусора «дополнял» картину отсутствия благоустройства.

По словам Валентины Павловны, с чего-то нужно было начинать. Самый верный вариант – заинтересовать идеей наведения порядка самих жильцов. Тогда и был объявлен первый конкурс на лучший двор и лучший дом. Когда за дело берутся все вместе, то успех обеспечен. Хороший пример тоже заразителен. В текущем году конкурс проводился уже в городском масштабе. В подведении его итогов принимали участие специалисты городских отделов ЖКХ, архитектуры и градостроительства, ассоциации кооперативов собственников квартир. Учитывалось также мнение самих уральцев, которые могли проголосовать за лучший двор, который считают самым благоустроенным и удобным для жильцов.

Накануне Нового года я напросилась в гости к жильцам одного из домов, относящихся к округу № 17. Они заняли не первое, а второе место, тем не менее это очень интересный пример. Дело в том, что несколько лет назад именно от этого дома отказался КСК. Случай далеко не частый, скорее исключительный. Чаще сами жильцы по причине бездеятельности КСК отказываются от его услуг. Здесь же причины были весьма печальные: огромные долги и, как следствие – текущая крыша, загаженный подвал, разваливающиеся коммуникации…

«Развод» произошел накануне отопительного сезона. Когда в неподготовленном к приему тепла доме стало нестерпимо холодно, долго уговаривать жильцов прийти на общее собрание не пришлось. Выбрали старшего по дому и считают, что не ошиблись. Соседи не без гордости рассказывали мне о том, что Зоя Липляева – человек активный и деятельный. У нее командирский характер, да и голос под стать. С ней особенно не поспоришь, да и аргументы она приводит, что называется, железные: «Не для себя стараюсь, для всех». Словом, решили сами нанимать специалистов. Сначала получили паспорт готовности коммуникаций и тепло, потом сообща избавились от мусорных завалов во дворе и в подвале. Со временем заменили старые трубы, починили крышу. По программе благоустройства дворов установили детскую площадку, освещение. Спилили старые деревья, а взамен посадили столько же молодых. Решить вопрос с прокладкой асфальта на тротуарах помогала Валентина Михно. Когда большая часть проблем осталась позади, оказалось, что это только полдела. Истина простая – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А вот объяснять ее приходится постоянно. Но у Зои Григорьевны сейчас в помощниках недостатка нет. Общие заботы сроднили соседей. Когда теплоэнергетики стали устанавливать общедомовые счетчики, то непременным требованием был порядок в подвале. Дом с самоуправлением попал в число самых первых. Сейчас такой же порядок наведен и в соседнем доме, через который поступают вода и тепло. Если нужна какая-то срочная поддержка, опять же обращаются к своему депутату. При этом далеко ходить не приходится. Служебный кабинет у помощника Валентины Михно Бориса Стенина находится в школе, расположенной на территории округа.

Жильцы дома рассказали мне о том, что считают «Отделстрой» градообразующим предприятием. Поддерживать тех, кто нуждается в помощи, – неизменное правило строителей. На учете все многодетные и малоимущие семьи: дети без подарков к Новому году никогда не остаются. Случилось так, что в одной из семей погибли родители. Трое внуков остались с бабушкой. Один из них стал терять зрение. Дорогостоящую операцию тоже оплатил «Отделстрой». Уже много лет строители опекают одну из семей детской деревни. К празднику ребята получили в подарок сотовые телефоны.

К Новому году жильцы дома Зои Григорьевны Липляевой готовились тоже сообща. Украшали подъезды. Елку во дворе бригадиру «Отделстроя» Менслу Щербаковой, которая, к слову, тоже живет в этом доме, помогал наряжать внук, первоклассник Руслан. Он уже прекрасно усвоил правило – то, что делается своими руками, больше ценится. В новогоднюю ночь к ней непременно придут соседи, которые стали друзьями.

– Главное, что есть на кого равняться, – говорит Валентина Михно. – Лучший дворник у нас – Жолдыгали Кенесарин. У него во дворе идеальный порядок. В следующем году в конкурсе будут участвовать все предприятия малого и среднего бизнеса, которые находятся на территории округа. Городские власти готовы помочь сделать наши с вами дворы благоустроенными и чистыми. Ключевое слово здесь – «наши». Главное – почувствовать себя их хозяевами. И относиться к тому, что уже сделано, бережно и по-хозяйски.

Людмила КОРИНА,  Западно-Казахстанская область

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