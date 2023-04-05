Друг в беде не бросит

Организация по отлову бродячих животных Талдыкоргана расположена в селе Отенай, на окраине города у пустыря.

...День выдался ветреным, а здесь и вовсе задувает так, что порывы почти сбивают с ног. Завидев человека с ведрами еды, в вольерах поднимается лай и возня. Веронику Гузенко знает тут каждая собака. Быстрыми движениями она открывает клетки, забирает пустые чашки, ополаскивает их. В одни заливает чистую воду, которую приходится носить из здания неподалеку. В другие раскладывает еду: сегодня это борщ с макаронами.

В каждом вольере хвостатые радостно бегут к человеку, которому полностью доверяют. Но при виде меня настороженно отходят. Подсыпая к вареной еде сухой корм, Вероника Гузенко успевает приласкать каждую собаку. В каких-то клетках их по паре, в какой-то – сразу четверо. Среди несчастных жертв отлова – молодой породистый хаски, два щенка, крупная беспородная собака с больным глазом.

– Вот даже с ошейником, домашняя. Безответственные хозяева сами привезли и оставили, – вздыхает волонтер, гладя через калитку на низкорослую пушистую собаку, которая всеми силами пытается протиснуться сквозь решетку. – Она здесь уже девять месяцев, никто не хочет забирать… Вот такие горе-хозяева, думают, что сдали в приют – и все, добрые волшебники устроят им здесь прекрасную жизнь.

Впрочем, в какой-то степени, так оно и есть. Ведь именно тут впервые в стране пойманных бродячих животных не уничтожают, а просто содержат на территории организации по отлову.

Три с половиной года назад руководитель Талдыкорганской ветстанции все же пошел навстречу настойчивым волонтерам из «Зооклуба»: он дал добро устроить подобие приюта. И это было огромной победой.

– А раньше через три дня после поимки собак просто убивали, причем неизвестно каким образом, – рассказывает зоозащитница. – Мы же по-хорошему договорились с работниками отлова, что в их работу лезть не будем, но и они перестанут убивать собак. Им, конечно, нянчиться с животными тоже не надо – кормить их, лечить. Но постепенно даже сотрудники ветстанции, глядя на нас, тоже стали и воду наливать собакам, и в вольерах убирать. По кошкам и вовсе вопрос решили с прежним руководителем Алматинского областного управления ветеринарии за один день.

По словам Вероники Гузенко, она объяснила ему, что кошки в отловах просто замерзают насмерть, и он подписал приказ, чтобы кошек больше не ловили. А вот к собакам они приезжают каждый день: кормят, лечат, кого надо, раздают, возят к ветеринару, стерилизуют. У них даже ключи от ворот есть.

За беседой директор фонда продолжает ходить от клетки к клетке. Убирает остатки старой еды, кладет свежую, наливает воду.

В будние дни четыре ведра остатков еды для нужд волонтеров предоставляет столовая городской Назарбаев интеллектуальной школы. В выходные, на каникулах и в праздники, рассказывает директор «Зооклуба», приходится варить самим дома, причем сразу в двух кастрюлях – на 16 и 10 литров.

– И так каждый день? – интересуюсь я.

– Конечно! Они же каждый день хотят есть. У нас даже распределены дни дежурства с другим волонтером, Зулей. Мы варим с утра пораньше, потом остужаем и потом уже везем в отлов. На погоду не смотрим, будь то Новый год или день рождения – какая разница. Знаешь, что там сидят голодные собаки, собираешься и едешь, – спокойно говорит Вероника Юрьевна.

Продуктами и деньгами на них помогают неравнодушные предприниматели и простые горожане. Помимо постояльцев отлова, волонтеры регулярно кормят и бродячих животных по всему городу. В отлове сейчас немного собак, так что три ведра еды, провезенных через весь город, – это еще ничего.

К слову, сама Вероника Юрьевна не за рулем и ездит за город на такси. А если повезет, то кто-то из неравнодушных волонтеров с машиной отвозит и привозит кормилицу к терпеливо ждущим весь день четвероногим. Но это бывает нечасто. Зато бывали моменты, когда число подопечных в отлове достигало нескольких десятков: в каждом маленьком вольере, рассчитанном по санитарными нормами на 1-2 собаки, приходилось держать по 4-5 животных. Поэтому то, что собак в отлове сейчас мало, безусловно, плюс.

Однако в целом ситуация сложилась печальная. Хвостатые остались здесь с конца прошлого года. Ветстанция, которая предоставляла в Талдыкоргане услуги по отлову бродячих животных, в 2023 году конкурс не выиграла. Поэтому с января на время проведения госзакупок и начала исполнения обязанностей новой организацией 15 псов остались никому не нужными. И если бы не волонтеры ОФ «Зооклуб», все они давно бы погибли. Ведь в здании ветстанции, кроме сторожа, сейчас вообще никого нет…

Кто, если не мы?

Общественный фонд «Зооклуб» начал работу еще в 2015 году. Тогда через объявления в популярной городской газете и социальные сети Вероника Гузенко собрала в мессенджере группу таких же добровольцев, которые хотят помогать животным. В ноябре того года чат насчитывал 80 человек. Но ряды его очень быстро поредели.

– Никто не перетруждался, все было добровольно, хочешь помочь – помогай, – рассказывает организатор. – Но в итоге нас осталось 15 человек, и вот этим составом мы с 2015 года до сих пор и работаем. Остались те, кто действительно работает, пусть и по мере своих сил. Это в основном женщины 45–50 лет, молодежи, к сожалению, среди нас нет. А ведь в школе, я например, была главным тимуровцем, мы помогали пенсио­нерам. Думаю, что нельзя просто жить на свете и не приносить никому пользы, ведь вокруг столько нуждающихся в твоей помощи!

ОФ «Зооклуб» занимается не только кормлением бездомных животных. Они еще и отправляют четвероногих в ветеринарные клиники Алматы, собирая на их лечение порой немалые суммы. А еще волонтеры организуют стерилизацию бездомных – так у животного появляется больше шансов обрести хозяев…

Параллельно идет борьба с организаторами и участниками собачьих боев, продажей собачьего мяса и жира; за привлечение нерадивых владельцев к ответственности за жестокое обращение с домашними питомцами… Для этого волонтеры, как настоящие детективы, собирают фото- и видео­доказательства об издевательствах, пишут десятки заявлений в правоохранительные органы, создают резонанс в социальных сетях. Немалая заслуга фонда и в формировании в обществе более гуманного отношения к братьям меньшим.

Помимо работы с «бездомышами», как ласково называют они своих подопечных, каждый из зооклубовцев в итоге и дома содержит целый зверинец, который тоже требует внимания: еды, лечения и заботы… У Вероники к примеру пять собак и 12 кошек. Большинство животных с «изъянами» – одноглазые, некоммуникабельные. Словом, те, у кого нет шансов понравиться обычным людям. Остальным же постоянно ищут заботливых хозяев, выкладывая объявления в соцсетях.

Кстати, сейчас на страничку «Зоо­клуба» в Инстаграм подписаны 9,5 тыс. человек. Каждый день сюда поступают от 10 до 30 сообщений, но желающих забрать несчастных животных – единицы.

– Присылают в основном информацию – тут котик, там щеночек. И я знаю, что если мы не пойдем, то никто не пойдет, – посетовала Вероника Гузенко. – Вот сегодня в пятом микрорайоне выкинули шесть щенков. Инна, один из наших волонтеров, поехала на такси и забрала их к себе домой. Я людям объясняю: вы идете мимо, вам жалко, возьмите себе. У меня дома уже просто нет места, чтоб забрать их. А горожанам вроде как жалко, но они скинули информацию – и пошли дальше.

Благодаря реальной работе сегодня «Зооклуб» знают не только в Талдыкоргане, но и по всей республике. Не раз они становились победителями и призерами волонтерских конкурсов. Но не это для них главное, говорят сами зоозащитники.

– Никому из нас не нужна слава, не нужны деньги, мы работаем ради помощи животным, – отмечают волонтеры. – Для себя решили, что мы не пиаримся. А открыли Инстаграм-страничку, потому что нам была нужна помощь, сами не справлялись материально с таким количеством больных и голодных животных. Поэтому да, мы «сидим» в социальных сетях, объявляем сборы, даем отчеты с чеками, с фотографиями, чтобы каждый, кто пожертвовал, знал, на что потрачены его деньги.

Все равно его не брошу…

Волонтерские будни продолжаются. Кормление, лечение, сборы, поиски передержки бездомным и «подкидышам»... Но сейчас зоозащитников больше всего волнуют два вопроса: как будет работать новая организация, выигравшая конкурс на услуги отлова, и строи­тельство нового государственного приюта.

Общественники вместе с управлением ветеринарии уже встречались с представителями алматинской фирмы-победителя и знают, что они в этом деле – новички, и пока совсем не готовы к работе.

– Они все будут делать с нуля. Но самое главное – они не живодеры, и собаки наши на мясо не пойдут, – говорит ужасающие, но имевшие место в практике «Зооклуба» вещи Вероника Гузенко. – Будем продолжать свое дело. Ни одну собаку мы не бросим.

Большие надежды волонтеры теперь возлагают и на строительство первого государственного приюта для животных. Согласно вступившему в силу Закону «Об ответственном обращении с животными» такие заведения должны появиться во всех городах Казахстана. Именно в них должна осуществляться программа ОСВВ по гуманному сокращению численнос­ти животных. Расшифровывается она как «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Однако пока места для цивилизованного содержания бродячих животных не появились ни в одном городе страны.

Директор зоозащитного фонда выражает опасения, что подобный приют может превратиться в место,­ куда одни будут без зазрения совести сдавать надоевшие живые «игрушки», другие – искать способ сэкономить на безмолвных подопечных и содержать их в тяжелых для животных условиях. Сами волонтеры готовы помогать в решении любых проблем с животными. Но после неоднократных встреч с руководством области они сомневаются, что их мнение и попытки помочь будут приняты во внимание.

– По закону приют должен быть расположен на расстоянии 500 мет­ров от жилого сектора, – рассказала о главной проблеме пока не построенного учреждения волонтер. – Но городские власти решили строить его в семи (!) километрах от Талдыкоргана, у городской свалки. Считайте, это от нынешнего отлова по Уштобинской трассе ехать еще семь километров. Я акима спрашиваю: «А мы как будем туда добираться, это же далеко?» Он же мне отвечает: «А зачем вам туда ездить? Это государственное учреждение, там будут наемные работники». Кто это будет, как они будут обращаться с животными, конечно, большой вопрос..