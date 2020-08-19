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Другой передел
Олег Пак, руководитель ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности»

Во многих странах успешно действуют специальные минис­терства химической промышленности, но у нас такого нет. Мы полтора года пытаемся согласовать «дорожную карту» по развитию химпрома с рядом причастных к отрасли министерств и ведомств, однако пока безуспешно.

Считаем, что государству необходимо больше вовлекать бизнес в разработку необходимых мер поддержки предприятий химпрома.

В отрасли сейчас две беды – использование старых технологий и ограниченный доступ к финансированию. Большая часть заводов построена еще в советское время и выпускает продукцию низкого передела. При этом предприятиям среднего бизнеса трудно получить доступ к кредитам. Причина тому – высокие требования к залоговому имущест­ву со стороны банков. А существующие целевые програм­мы финансирования мало доходят до химпрома.

Для отрасли крайне важны механизмы поддержки. Прозрачность закупок тоже вызывает у нас большие вопросы, как и справедливый доступ к рынкам сбыта.

Из-за этих проблем предприя­тия химической отрасли слабо участвуют в программе Третьей модернизации страны.

«Казахстанский союз хими­ческой промышленности» наде­ется на создание Фонда развития промышленности и рассчитывает получить для химической промышленности доступное финансирование.

Если говорить о подотраслях, то основными проблемами развития агрохимии являются, к примеру, слабый доступ к рынкам сбыта недропользователей, отсутствие нетарифных мер поддержки, высокая конкуренция со стороны иностранных производителей.

В нефтехимии тоже есть проб­лемы с сырьевой базой для производства химической продукции.

Но больше всего отрасль страдает из-за высокого износа основных фондов, постоянного роста тарифов монополистов.

В рамках торговли ЕЭАС порядка 80% экспортируемой хими­ческой продукции из Казахстана представлено товарами низкого передела. В то же время производительность труда в отрасли за последние 5 лет снизилась на 35%.

Кроме того, наше отраслевое объединение в связи с действием COVID-19 предполагает спад объема произведенной продукции на 20%.

Пути решения проблем, на мой взгляд, заключаются в закреп­лении государством целевых индикаторов по закупу продукции казахстанского хипрома (местное содержание), широкому участию крупных казахстанских недропользователей в закупках товаров отрасли.

В то же время необходимо предусмотреть меры по перевооружению химических предприятий в рамках ГПИИР-3 (инновационные гранты, льготное финансирование, льготный лизинг под 3–5% годовых).

Сейчас Казахстан экспортирует в основном минеральные удобрения, выпущенные двумя предприятиями – «Казазотом» и «Казфосфатом».

Однако бытовая химия, к примеру, мыло, стиральные порошки и средства для мытья посуды в большей степени производятся из сырья, привезенного из дальнего и ближнего зарубежья. Фактически в Казахстане зачастую занимаются блендингом, то есть фасовкой импортной продукции. А ведь могли бы и свою выпускать, ничуть не хуже. Собственное Fairy Казахстану вполне по силам.

Возможности для развития химической отрасли есть. Компания «Каустик» производит в избытке хлор, который мог бы служить основой для производства многих видов химической продукции. К примеру, производства пластмасс, а это уже совершенно другой передел!

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