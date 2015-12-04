Друзей моих прекрасные черты Статьи Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы

Людмила Филипповна ушла из жизни полгода назад, оставив о себе светлую память. Одну из своих книг она назвала «Объяснение в любви», которую посвятила так любимому ею театру русской драмы им. М. Лермонтова. Вот и на вечере все, кто пришел ее вспомнить, по сути, объяснялись в любви. А кто не смог прийти, кто живет сейчас далеко от границ нашего Казахстана, писал теплые строчки о ней в Интернете.

Известный в прошлом алматинский краевед, ныне житель Германии, Владимир Проскурин, который многие годы очень тесно общался с Людмилой Филипповной, оставил о ней такую запись:



«Среди многолетнего бытия вспоминаю последний день августа. Это день рождения Людмилы, когда у нее дома за рабочим творческим столом собиралась вся съедобная снедь, а вокруг – вся творческая интеллигенция Казахстана. И не только. Широкой этой встрече было места мало. Не хватало посадочных мест и с ними – пелось в самодея­тельном хоре – «вечернего неба с ярким костром окоема». Потому летний праздник постепенно перетекал в несколько осенних дней, спрессовывая беседу в сборник рассказов об имениннице. Безусловно, ожидая свободного места за столом, посетитель заглядывал на книжные полки, от пола до потолка облепленные картинами и картинками, фотографиями и рисунками, какими-то экзотическими масками всех веков и народов! В комнатке было много книг по истории искусства, альбомов, на стенах висели картины известных казахстанских художников и фотографии родителей».



Отчим Людмилы Филипповны – Лев Варшавский, бывший питерец, выпускник международного факультета Ленинградского университета, потом алматинец, искусствовед, выпустивший в свет десятки книг о писателях и историках, художниках, артистах Казахстана. Мама – Любовь Смолянинова. По молодости играла на сцене лермонтовского театра, где и познакомилась с Варшавским, который читал лекции по истории искусства. В дом приходили режиссеры московских театров, высланные в наши края в годы репрессий, либо эвакуированные во время войны. Обсуждали планы, эскизы спектак­лей, устраивали читки, а то и просто вели разговоры «за жизнь».



Близкими друзьями их дома был писатель Юрий Домбровский с супругой Кларой Турумовой. Частенько захаживали в гости известный режиссер Яков Штейн, народные артисты Евгений Диордиев, Валентина Харламова, Евгений Попов и многие иные, не менее известные деятели литературы и искусства. Благодаря любимой Енисеевой – Енисейке, как мы ее звали, своей среди своих, состоялись наши прямые и косвенные встречи с горожанами, которые проходили в малом зале лермонтовского театра. Они придавали истории города особый шарм, делая ее глубокой по своей сути и оригинальной по содержанию. Это была Алма-Ата, наш любимый, необычайный и загадочный, великодушный и благоговейный город!



Директор Литературного дома «Алма-Ата» Райхан Бектемисова вспомнила, какие интересные материалы приносила к ним в журнал Людмила Филипповна, как помогала им в работе, каким была добрым и чутким человеком:

«Людмила Филипповна была блистательным журналистом, великолепным стилистом, человеком, для которого казахстанская культура и искусство были естественной средой обитания. Обо всем она писала не только со знанием дела, но и с пониманием души человеческой, поэтому ее материалы никогда не оставались незамеченными. Ею написано гигантское количество очерков, эссе, интервью с замечательными людьми. Великолепно знала она и поэзию, издала двухтомник стихов своего любимого мужа – Льва Щеглова. Причем сделать это она считала своим долгом. Огромный вклад внесла Енисеева в создание трехтомника «Пламя Победы», который был выпущен к 70-летию Великой Победы, только вот увидеть его она, увы, уже не успела».



– Я родился и вырос в актерской семье, поэтому понимаю, какая сложнейшая, интеллектуальнейшая профессия – театровед, – сказал на вечере заслуженный артист РК, один из ведущих актеров Государственного академического русского театра им. М. Лермонтова Геннадий Балаев. – А Людмила Филипповна поразительно много знала о театре, разговаривала со мной на одном языке. Я влюбился в нее сразу, потому что она была профессионалом высшей пробы, при этом совершенно простым человеком. Никогда не создавала впечатление благополучной в экономическом отношении женщины, но была необыкновенно богата духовно, щедро делясь со всеми этим своим богатством.



Журналист Евгения Головинская рассказала, как однажды ей довелось брать интервью у Людмилы Филипповны.

– Один из толстых журналов попросил меня сделать с Людой интервью, – вспминает она. – И как оказалось, о ней никто ничего не писал! Она с большой неохотой рассказывала о себе, была закрытым человеком. При этом очень любила своих героев, вот о них-то могла рассказывать часами. Однажды я оказалась свидетелем, как она брала интервью. Поразительно, как ей удавалось разговорить человека! Ей доверяли настолько, что буквально обнажали душу. Это был настоящий университет журналистского мастерства.



А вот какой Людмила Енисеева запомнилась старшему преподавателю кафедры журналистики КазНУ им. Аль-Фараби, кандидату филологических наук Александру Рожкову, который долгие годы работал с Людмилой Филипповной в газете «АиФ-Казахстан»:

«Основу «АиФа» первого набора составили журналисты Казахского радио, и со временем у каждого в газете появилась своя полоса. На четвертой странице царствовала Людмила Филипповна. Она даже не писала, а словно ткала картины, настолько это было красочно и ни на что не похоже. При этом порой по многу раз переписывала свои материалы, перепроверяла их, куда-то звонила... Статьи она писала, как правило, большие, и их приходилось буквально впихивать в газетную полосу. И очень переживала, когда приходилось сокращать, билась за каждую фразу. У нее был поразительный литературный язык – чистый, грамотный, чрезвычайно образный и в то же время всем понятный – сейчас редко такое встретишь. Не случайно читатели очень любили ее материалы. Она получала письма мешками (было время, когда в газеты писали письма). За десятилетия работы в журналистике и кино Людмила Филипповна приоткрыла немало тайн и белых пятен в трагической истории казахстанской интеллигенции 30-х годов, нашла десятки неординарных людей.



При этом чудесно писала не только об истории Алматы, о театре, о замечательных людях, писателях, поэтах, художниках. Помню, как она «обнаружила» в нашем алматинском цирке маленького медвежонка Энес­ку. Времена тогда были тяжелые, начало 90-х годов, в стране страшный кризис, звери на полуголодном пайке, вот мы всей редакцией и взяли шефство над Энес­кой, которая потом выросла в громадного медведя. Она была человеком широкой души, абсолютно бескорыстным. Как-то получила премию фонда Сороса и полностью отдала ее коллективу «АиФа». В этом была она вся».

Известный алматинский фотограф Валерий Коренчук хорошо знал еще отчима Людмилы Филипповны – Льва Варшавского.

– Дело в том, что я учился у Льва Игнатьевича на подготовительных курсах, когда собирался поступать во ВГИК, – рассказывает он. – У него была великолепная библиотека, и я приходил к нему домой, чтобы знакомиться с мировой жи­вописью. Там я впервые увидел Люду, которая позже, в 1969 году, ввела меня в коллектив «Вечерки» – она работала в первом звездном составе этой газеты. Помню, у Люды были удивительные веснушки, просто загляденье! И мне всегда хотелось запечатлеть их на фотокамеру. Она обладала огромным чувством юмора, любила розыгрыши, чем я, признаюсь, иногда пользовался. Но она никогда не обижалась, потому что была умным человеком.

Выступления на вечере прерывались любимыми бардовскими песнями, которые трогательно пела под гитару Вета Ножкина, которую Людмила Филипповна ласково называла «Веточкой».



– Когда мы открыли проект «Остров песни», Людмила Филипповна бывала на наших вечерах, читала стихи своего мужа, поэта Льва Щеглова, а также Гумилева, Ахматовой... – вспоминает Вета. – Она была открыта для других людей, и порой, когда я ей звонила, она говорила: «Спой что-нибудь для души...» Я приходила с гитарой и пела.

Журналист Светлана Юнусова вспоминала, как лет десять назад 31 декабря позвонила поздравить Людмилу Филипповну с Новым годом, а через несколько дней узнала, что как раз в этот день у нее умер единственный сын.

– «Люда, почему же ты мне ничего не сказала!» – говорю я ей. А она отвечает: «Зачем мне было портить тебе праздник?», – рассказывает Светлана. – Представляете! Она никогда никого не грузила своими проблемами. Была абсолютной бессребреницей, готовой любому прий­ти на помощь. Не случайно говорили: «Если хочешь поработать бесплатно, иди в команду Енисеевой». Я приглашала Людмилу Филипповну на встречу со своими студентами, когда работала в педагогическом университете, и одна из них написала работу по ее книге «Объяснение в любви». Позже Алматинский педагогический университет выпустил методическое пособие для студентов вузов – «Творческая мастерская журналиста Людмилы Енисе­евой-Варшавской».



Мне, как и многим выступавшим на вечере, до сих пор кажется, что наша Людочка жива, и порой рука непроизвольно тянется к телефону – так хочется услышать знакомый голос… В этот вечер о ней было сказано много теплых слов, мне тоже хотелось добавить немного.

Людмила Филипповна была из тех редких людей, для которых дружба, как говорил поэт Михаил Светлов, – понятие круглосуточное. К ней можно было позвонить в любое время дня и ночи. Она всегда щедро делилась книгами, знаниями, телефонами… Характеризуя кого-то с положительной стороны, всегда говорила: «Это наш человек» – значит, порядочный, интеллигентный, одной с ней крови. Так когда-то она познакомила меня с чудесной женщиной – Меиз Канышевной Сатпаевой, достойной дочерью своего знаменитого отца, которая стала героиней не одного моего материала.



При всей мудрости Люды в ней было что-то детское, незащищенное. Помню, как она расплакалась на одной из редакционных летучек, когда ей было сказано, что ее «необъятные романы» больше приниматься не будут – нужны короткие по объему материалы. «Как же я втисну в них человека!» – сокрушалась она.



И вот что еще поразительно – абсолютно простая, непритязательная в одежде, лишенная каких-либо признаков меркантилизма или снобизма, жившая словно вне быта, в каком-то своем мире, она была интеллигентной до кончиков ногтей – в ней чувствовалась порода. Она была сильна той удивительной добротой, обаянием, которые, словно магнит, притягивали к себе людей всех возрастов и профессий.

У нее не было орденов и медалей, она была абсолютно не амбициозным человеком, но лучшие представители казахстанской творческой элиты считали за честь пожать ей руку. Прекрасно, что были такие люди, как Людмила Енисеева-Варшавская, и больно, когда они уходят, потому что начинаешь понимать – незаменяемые все-таки есть...

