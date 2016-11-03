​Друзей встречает «Шабыт»

В нынешнем году участники будут состязаться в шести номинациях: «Классическая музыка» (деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты, классический инструментальный ансамбль), «Изобразительное искусство» (живопись, графика), «Народная музыка» (домбра, домбра-прима, кобыз, кобыз-прима, кыл-кобыз, шертер, шертер-бас), «Эстрадный вокал», «Лучшее литературное произведение» (поэзия), «Хореография» (народный танец). Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри – известные отечественные и зарубежные деятели культуры и искусства.

Творческий форум собирает в Астане сотни участников. В 2016-м подано около 650 заявок. Помимо казахстанцев на фестиваль приехали представители Азербайджана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана, Украины. Как отмечают организаторы, большую активность в нынешнем году проявила столичная молодежь. Попробовать свои силы в разных номинациях решили 175 человек.

Такая заинтересованность творческой молодежи понятна. Ведь «Шабыт» – уникальная площадка, дающая возможность заявить о себе и блеснуть талантом. За годы проведения фестиваля таким шансом воспользовались более 10 тыс. человек. А победителями «Шабыта» становились популярный казахстанский юморист Турсынбек Кабатов, акын Калкаман Сарин, артистка балета Айгерим Бекетаева, оперная певица Айгуль Ниязова, группа «Меломен» и другие, теперь уже известные, и не только в своей стране, творческие личности.

Завершится XIX Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт» 8 ноября, когда во Дворце Мира и Согласия будет вручена главная награда – Кубок Президента страны, объявлены победители.