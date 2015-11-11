​Дружат конфессии

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Участниками соревнований стали команды мечети «Ғазиз», областной мечети «Машһүр Жүсіп», сборная поселка Майкаин, команда «Аңсар», представители Экибастуза, павлодарской Методической церкви «Надежда», Православной церкви, мечети «Ақ мешіт». Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, дальнейшее укрепление межконфессионального согласия, дружественных отношений среди молодежи разных верований.

А в детском культурно-досуговом центре «Колос» состоялся творческий фес­тиваль представителей религиозных объединений Павлодара, также организованный Центром анализа и развития межконфессиональных отношений.

Музыкальные и танцевальные номера подготовили воскресная школа прихода Христорождественского собора Павлодара, Центральная мечеть, Евангелическо-Лютеранский приход Павлодарской области, Павлодарская община Евангельских христиан-баптистов, поместная Церковь христиан-адвентистов Седьмого дня, Евангельские христиа­не-баптисты «Шындык», Церковь христиан веры Евангельской «Новая жизнь» и другие. Как видим, наряду с представителями традицион­ных, массовых религий в фестивале участвовали и верующие других религиозных течений. И пришли они на фестиваль ради расширения культурно-духовных связей, вовлечения своих членов в активную общественно-культурную жизнь региона.

Запомнилось и заседание «круглого стола» на тему «Духовно-нравственные ценности народа Казахстана и традиционные религии», где выступали руководители религиозных и этнокультурных объединений, представители управления по делам религий и секретариата Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. Им было что сказать о единстве народа Казахстана, об общих духовных ценностях наших граждан.

В ходе дискуссии выступили руководитель отдела религиозного образования и катехизации Павлодарской и Экибастузской епархии Артемий Жданов, председатель областного филиала Лиги женщин-мусульманок Казахстана Бахытжамал Максилова, настоятель римско-католического прихода Святой Терезы Младенца ­Иисуса Войцех Матушевский, председатель Павлодарского товарищества украинской культуры им. Т. Шевченко Михаил Парипса и другие. Участники встречи выразили единое мнение о важной роли духовно-нравственных ценностей в противостоянии экстремизму, в обеспечении мира и стабильности в общест­ве, о необходимости усиления работы с молодежью по воспитанию межнационального согласия.

Следует добавить, что в завершение заседания «круг­лого стола» за заслуги в укреплении национального единства и общественного согласия заместитель председателя АНК Павлодарской области Мумади Абдурашид вручил юбилейную медаль «20 лет Ассамблее народа Казахстана» руководителю управления по делам религий Даулету Закарьянову и благодарственное письмо АНК монахине Римско-Католического прихода Марине Юрченко.

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