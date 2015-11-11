​Дружат конфессии

Участниками соревнований стали команды мечети «Ғазиз», областной мечети «Машһүр Жүсіп», сборная поселка Майкаин, команда «Аңсар», представители Экибастуза, павлодарской Методической церкви «Надежда», Православной церкви, мечети «Ақ мешіт». Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, дальнейшее укрепление межконфессионального согласия, дружественных отношений среди молодежи разных верований.

А в детском культурно-досуговом центре «Колос» состоялся творческий фес­тиваль представителей религиозных объединений Павлодара, также организованный Центром анализа и развития межконфессиональных отношений.

Музыкальные и танцевальные номера подготовили воскресная школа прихода Христорождественского собора Павлодара, Центральная мечеть, Евангелическо-Лютеранский приход Павлодарской области, Павлодарская община Евангельских христиан-баптистов, поместная Церковь христиан-адвентистов Седьмого дня, Евангельские христиа­не-баптисты «Шындык», Церковь христиан веры Евангельской «Новая жизнь» и другие. Как видим, наряду с представителями традицион­ных, массовых религий в фестивале участвовали и верующие других религиозных течений. И пришли они на фестиваль ради расширения культурно-духовных связей, вовлечения своих членов в активную общественно-культурную жизнь региона.

Запомнилось и заседание «круглого стола» на тему «Духовно-нравственные ценности народа Казахстана и традиционные религии», где выступали руководители религиозных и этнокультурных объединений, представители управления по делам религий и секретариата Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. Им было что сказать о единстве народа Казахстана, об общих духовных ценностях наших граждан.

В ходе дискуссии выступили руководитель отдела религиозного образования и катехизации Павлодарской и Экибастузской епархии Артемий Жданов, председатель областного филиала Лиги женщин-мусульманок Казахстана Бахытжамал Максилова, настоятель римско-католического прихода Святой Терезы Младенца ­Иисуса Войцех Матушевский, председатель Павлодарского товарищества украинской культуры им. Т. Шевченко Михаил Парипса и другие. Участники встречи выразили единое мнение о важной роли духовно-нравственных ценностей в противостоянии экстремизму, в обеспечении мира и стабильности в общест­ве, о необходимости усиления работы с молодежью по воспитанию межнационального согласия.

Следует добавить, что в завершение заседания «круг­лого стола» за заслуги в укреплении национального единства и общественного согласия заместитель председателя АНК Павлодарской области Мумади Абдурашид вручил юбилейную медаль «20 лет Ассамблее народа Казахстана» руководителю управления по делам религий Даулету Закарьянову и благодарственное письмо АНК монахине Римско-Католического прихода Марине Юрченко.