«Дружба» на миллион

Женщина, сама не умеющая обращаться «с цифрой», обратилась к своей подруге с просьбой помочь оформить онлайн-­кредит в одном из казахстанских банков второго уровня. Подруга вежливо согласилась, взяла в руки смартфон приятельницы, получила от нее все персональные данные, доступ в личный кабинет банка, и от ее имени отправила заявку на получение кредита. Кредит банк одобрил, деньги в размере миллиона тенге на счет заявительницы поступили, но «помощница» сказала подруге, что ничего не получилось, банк отказал, увы.

– А далее злоумышленница, находясь у себя дома и воспользовавшись персональными данными своей несведущей в мобильном банкинге знакомой, перевела с ее расчетного счета на свой этот миллион, которым распорядилась, как хотела, – сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур».

Надо ли говорить, что женщина, на плечи которой легло кредитное бремя, получив первый звонок из банка с просьбой погасить задолженность, очень удивилась тому, что она у нее есть, и обратилась в правоохранительные органы. По факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере с применением цифровых технологий и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Даме, так легко и коварно заполучившей и потратившей миллион, грозит уголовный срок, а банк требует денег с клиентки, на которую был оформлен кредит.