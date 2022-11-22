Дружба на века

Знаете ли вы, что в Семее сохранился старенький полутораэтажный домик, с которого началась история уникального музея Федора Михайловича Достоевского?..

В Семипалатинск судьба привела его после четырех лет пребывания в Омском каторжном остроге, и служба рядовым в 7-м Сибирском линейном батальоне стала серьезным послаблением продолжавшегося наказания за вольнодумство. Всего же в городе на Иртыше будущий классик мировой литературы провел чуть больше пяти лет – с марта 1854 по июль 1859 года. За это время им был пройден путь от рядового до офицера, здесь он встретил свою первую жену и музу, вдохновившую на создание ныне известных всем женских образов – противоречивых и притягательных.

В феврале 1857 года Достоев­ский обвенчался с Марией Дмитриевной Исаевой в городе Кузнецке. Сразу после венчания они вернулись в Семипалатинск, где прожили два с половиной года в доме почтальо­на Лепухина по улице Крепостной. С этого домика и начнется история музея Федора Михайловича в Семее.

Литературно-мемориальный музей Достоевского был открыт 7 мая 1971 года, когда в мире широко отмечалось 150-летие писателя. За прошедшие десятилетия музей стал неотъем­лемой частью города, духовно-культурным центром Казахстана, известным далеко за пределами страны. Кстати, из семи музеев Достоевского только один находится не в России, и это музей на казахстанской земле – в Семее.

В 70-е годы ХХ века к домику была добавлена двух­этажная пристройка, а также установлена парная бронзовая монументальная композиция «Шокан Уалиханов, Федор Дос­тоевский» скульптора Дмитрия Элбакидзе. Это дань памяти славным сыновьям казахского и русского народов, чьи судьбы оказались связаны нашим городом. Современное двухэтажное здание построено в форме полураскрытой книги. Здесь разместились литературная экспозиция, фондохранилище, кинозал и научная библиотека. Застекленный вестибюль соединил современную пристройку с мемориальным домом, символизируя связь времен.

Музей накопил богатый фонд, который насчитывает более 22 тыс. единиц хранения. Здесь есть уникальный документ – автограф Достоевского, редкие прижизненные издания произведений писателя и его современников, большая коллекция книг с автографами, обширная мемуарная литература, дореволюционное литературоведение. Комплектование ведется в соответствии с основными темами исследования музея: «Жизнь и творчество Достоевского», «Достоевский и наша современность», «Шокан Уалиханов. Жизнь и творчество», «Литературное краеведение», «Достоевский в культуре Казахстана».

Ежегодно музей принимает свыше 10 тыс. посетителей, проводится 700–800 экскурсий. Разнообразны формы культурно-образовательной деятельности музея: это тематические экскурсии, уроки, лекции, литературно-музыкальные вечера, литературно-игровые композиции для детей, литературные конкурсы среди школьников города, каждые два-три месяца открываются новые стационарные выставки.

В 2018 году сотрудники литературно-мемориального музея Федора Достоевского совмест­но с активистами краеведческо­го общества «Прииртышье» провели онлайн-конференцию с Карагандинским областным историко-краеведческим музеем «Шокан Уалиханов – великий путешественник».

Во время виртуальной встречи семейчане рассказали о находках и открытиях, сделанных во время поездки на зимовье купца Миркурбана Аюпова, который был тесно связан с Шоканом Уали­хановым. Именно Аюпов помог организовать Валиханову его экс­педицию в Кашгарию под видом купца Алимбая, за что получил от императора именную золотую медаль на Владимирской ленте. Об этом опасном путешествии поведали краеведы Александр Зязин, Павел Жуков и Марат Сасанов. Они продемонстрировали монету, найденную на месте зимовки Миркурбана Аюпова. Он возглавлял азиатское купечество, торговал со всей Центральной Азией и Северным Китаем. По своей природе купец был очень общительным человеком и обладал большой энергией, его интересы не ограничивались только торговлей. Аюпов вел знакомство с Федором Достоевским, Александром Врангелем, Шоканом Уалихановым.

Музеем ведется большая научно-исследовательская деятельность, результатом которой становятся публикации и методические разработки. Многие годы музей остается крупным научно-справочным центром. Но главное его предназначение – хранить на казахстанской земле память о великом писателе Федоре Достоевском.

О дружбе Шокана Уалиханова и Федора Михайловича семейчанам и гостям города напоминает памятник, расположенный у музея. До сих пор была известна лишь фамилия автора. А совсем недавно, приехав в Семей, Дина Мухамедхан, дочь выдающегося ученого Каюма Мухамедханова, рассказала о московском скульп­торе Дмитрии Элбакидзе, с которым дружил ее отец. В семье до сих пор хранятся подарок скульптора и редкие фотогра­фии.

Дмитрий Элбакидзе – автор не только памятника Дос­тоевскому и Уалиханову, но и памятника Абаю, установленному в самом центре города. Два монумента уже давно стали визитной карточкой Семея. История их появления очень интересна.

Памятник великому казахскому поэту и мыслителю установили в Семипалатинске в 1972 году. Он выполнен из жежелевского серого гранита, высота – 7 мет­ров. Фигура Абая установлена на полуторамет­ровом постаменте необычной формы – ровно отсеченные с трех сторон грани внезапно обрываются рваным краем. У впервые его увидевших возникает мысль, что постамент как будто не доделан. Но это идея скульптора: так Дмитрий Элбакидзе показал, что Абай не успел сделать все, что задумал. Пос­тамент – это оставленное творческое наследие, ведь сколько еще замечательных произведений Абай смог бы написать…

При создании образа поэта скульптор советовался с Каюмом Мухамедхановым.

– Дмитрий Григорьевич часто бывал в нашем доме. Это был очень вежливый, галантный, умный и одновременно скромный человек. Вместе с Каюмом Мухамедхановичем они долго рассматривали фотографии Абая и его родственников. Элбакидзе внимательно слушал рассказ о жизни Абая, задавал вопросы, что-то записывал и тут же делал наброски и эскизы, – рассказала Дина Габдулкаюмовна. – Незадолго до открытия памятника Абаю было изготовлено несколько его бронзовых миниатюр. Дмитрий Григорьевич пришел к нам в дом, навстречу ему выбежала моя старшая сестра Карлыгаш, он протянул ей миниатюру и сказал: «Это мой подарок тебе». На обратной стороне выгравировано имя – Дмитрий Элбакидзе. Та миниатюра до сих пор хранится в нашей семье как реликвия.

Дружба семьи Мухамедхановых и московского скульптора продолжалась несколько лет. Тем более что скоро вновь началась совместная работа – над памятником Достоевскому с Уалихановым. В те годы к дому-музею велось строительство пристройки в виде раскрытой книги, тогда решили, что рядом с музеем будет установлен памятник.

Дмитрий Элбакидзе и Каюм Мухамедханов вновь засели за работу. Были тщательно изучены архивные материалы, обсуж­дались идеи будущего памятника. За основу решили взять историческую фотографию семипалатинского фотографа Соломона Лейбина. Он запечатлел Шокана и Федора вдвоем. Федор Михайлович стеснительно мял солдатский картуз, а затем неловко прижал его локтем. А у Шокана Уалиханова еще не успели отрас­ти волосы, которые пришлось сбрить наголо перед опасной поездкой в закрытую для всех страну.

Дмитрию Григорьевичу Элбакидзе понравилась атмосфера доверительности, сохранившаяся на старой фотографии. Создавая памятник, скульптор изменил лишь несколько деталей: «убрал» у Достоевского из-под локтя головной убор, а Уалиханову восстановил его обычную элегантную прическу, которую тот носил много лет. Так в 1977 году в городе появилось новое талантливое творение Элбакидзе.

Краевед Павел Николаевич Жуков вспомнил историю, связанную с именем московского скульптора и Семипалатинском.

– По предложению Николая Морозова, тогда первого секретаря обкома партии, скульптор работал над памятником, который условно называли «Три богатыря» – это Василий Ярков, Феофан Лавренов, Хаджимукан Мунайтпасов. Был собран фотоматериал, даже изготовлен постамент, но... памятнику не суждено было появиться. Этому помешали смерть скульптора, перевод Морозова из нашего города, а потом был снесен и пос­тамент, – рассказал Павел Жуков.

Наверное, встреча Элбакидзе и Мухмедханова была предначертана судьбой. Один работал над образами Абая, Достоевского, Уалиханова в искусстве, другой посвятил этим же выдающимся личностям свою жизнь, изучая их наследие, стремясь установить историческую истину.