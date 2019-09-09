Дружба народов – исторический выбор

– Вы служите в самой большой стране. Желаю вам успехов в вашей ответственной работе, – отметил Первый Президент, обращаясь к дипломатам.

Музей истории казахстанско-российских отношений был создан в год 25-летия установления дип­ломатических отношений между странами. В мультимедийных терминалах и на фотостендах здесь представлены сведения о договорно-правовой базе развития и становления межгосударственных отношений Казахстана и России, как двусторонних, так и многосторонних. Есть документы, рассказывающие об исторических корнях взаимодействия государств, статистические данные.

Особое место занимает в музее кабинет Первого Президента. В начале 90-х визиты в российскую столицу были довольно частыми, так что здание посольства на Чис­тых прудах фактически выполняло функции резиденции Елбасы, и здесь бережно сохранили его рабочее место, стол, личные предметы.

Имеются в музее и экспонаты, рассказывающие о связях двух стран через общение лидеров, – фотографии, подарки, награды, даже спортивный инвентарь.

В ходе рабочего визита Елбасы также провел переговоры с Президентом России. На встрече в Кремле Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран.

– Казахстанско-российские отношения являются образцовыми. Они – пример для многих стран. Я сделал все возможное для достижения такого уровня взаимодействия. Также мы построили Евразийский экономический союз, который успешно развивается и приносит пользу всем государствам-членам, – отметил Первый Президент Казахстана.

Во время беседы Елбасы поздравил Президента России с Днем Москвы­, пожелав успехов и процветания российской столице.

– Спасибо за приглашение посетить праздник – День города Мос­квы. Москва для всех нас очень близка. С ранней юности мы приезжали сюда, учились и работали здесь. Следует подчеркнуть, что ВДНХ за все годы деятельности внесла свой вклад в укрепление дружбы наших народов. Также хочу поблагодарить Вас за приглашение на юбилейный Парад Победы в следующем году. Накануне празднования 75-летия Победы хочу отметить, что победа в этой страшной войне была достигнута благодаря сплоченности людей, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь российский лидер подчеркнул особую роль Первого Президента Казахстана в становлении и развитии двусторонних отношений.

– Уважаемый Нурсултан Абишевич­, спасибо, что приехали к нам в праздничный день. Вы в значительной степени являетесь строителем российско-казахстанских отношений, которые достигли беспрецедентно высокого уровня союзничества в гуманитарной, военной области, ВТС, – нет сферы деятельности, где мы бы не достиг­ли впечатляющих результатов. Мы всегда рады Вас видеть, и мне приятно, что продолжаются наши личные контакты, – обратился к Елбасы Владимир Путин.

Основная программа рабочего визита Елбасы в Россию пришлась на 7 сентября – в этот день россияне отмечали 872-й день рождения своей столицы. Переговоры с российским лидером в Кремле завершили визит Первого Президента РК, но еще до них Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин встретились на открытии празднования Дня города.

В нынешнем году торжественные мероприятия по этому случаю проходили на территории ВДНХ – Выставки достижений народного хозяйства. История у этого места сложная и богатая. Впервые выс­тавка была проведена с участием всех союзных республик в 1939 году (тогда она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой).

Во время Великой Отечественной войны здесь собирали технику для фронта и проводили военные сборы. После войны, в 50-х годах прошлого века, выставка получила новую жизнь. Именно в это время здесь появился знаменитый фонтан «Дружба народов», были заново отстроены национальные павильоны...

Несмотря на то что ВДНХ была и остается одним из самых посещаемых мест российской столицы (по официальным данным, ежегодно здесь бывают порядка 30 млн человек), легендарный архитектурный ансамбль долгое время оставался без должного ухода и присмотра. Сложный для всех постсоветских стран период конца 80-х и 90-х годов сказался и на выставке – павильоны ветшали, многие использовались как коммерческие помещения. Как результат, в начале XXI века былое великолепие ВДНХ скорее угадывалось, чем было очевидно его посетителям.

Однако около 5 лет назад началось восстановление этого уникального пространства, и год 80-летия одной из знаковых дос­топримечательностей Москвы стал для нее «вторым рождением». Даже знаменитый фонтан «Дружба народов» – 16 золоченых фигур девушек, представлявших 16 входящих в состав СССР респуб­лик, – открылся после первой за более чем полвека реставрации.

– Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция: мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки. ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение – становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным, просветительским, общественным пространством, – сказал Владимир Путин, выступая на открытии Дня города.

Концерт, ознаменовавший начало праздника, был в духе ВДНХ – на установленной рядом с фонтаном сцене выступили не только российские творческие коллективы, но и артисты других стран. Стихотворения Абая и выступление труппы «Астана Балет» – таким был вклад Казахстана в пеструю интернацио­нальную палитру праздничного концерта.

Особым событием праздника на ВДНХ стала презентация восстановленного павильона Казахстана, который после концерта вместе осмотрели Нурсултан­ Назарбаев­ и Владимир Путин.

У входа в павильон специально для гостей был организован показ вокально-хореографической композиции «Ел Салтанаты» в исполнении хора и балетной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Состоялся осмотр казахстанской сельскохозяйственной выставки-ярмарки, где были представлены натуральная и экологически чистая продукция, национальные блюда.

В ходе знакомства с экспози­циями уникального выставочного комплекса Нурсултан­ Назарбаев­ и Владимир Путин оставили запи­си в «Книге почетных гостей» павильона.

Кроме того, Первый Президент Казахстана и Президент России осмотрели выставку Национального музея РК, посвященную историко-культурному наследию рес­публики. Здесь представлены более 30 уникальных экспонатов VIII–VI веков до н. э.

Павильон, построенный Казахской ССР, числится в архитектурном ансамбле ВДНХ под номером 11. Это одно из самых интересных и красивых зданий главной аллеи выставки, и оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения (из сотен построек на территории выставки такой статус есть всего у около 50).

Первый казахстанский павильон на выставке был возведен еще в 1937 году, но после он неоднократно перестраивался. Принципиально новый облик – яркий, оригинальный, с узнаваемыми национальными элементами – здание приобрело после повторного открытия ВДНХ в 50-х годах прошлого века.

Однако в последующие годы, после одной из больших реконструкций, здание во многом потеряло свой колорит. Изначально павильон рассказывал об экономике и культуре КазССР, но в 60-х годах фокус был смещен на металлургию, и внешний вид строения привели в соответствие с содержанием экс­позиции, изменив его до неузнаваемости.

Фасад закрыли бетонными панелями, убрали купол, сменилось внутреннее убранство... В таком виде павильон «Металлургия» и просуществовал последующие полвека.

Реконструкция, призванная вернуть павильону его исторический облик, началась в 2017 году, и сразу же реставраторов ждал сюрприз – под «коробкой» фасада 60-х годов обнаружились хорошо сохранив­шиеся барельефы, которыми здание украсили еще в 1954 году.

– Этот павильон уже тогда представлял большую ценность – он был одним из красивейших на ВДНХ. Думаю, что, когда его превращали в индустриальный павильон, архитекторы, которые над этим работали, хотели сохранить его прежний вид для потомков. Барельефы были не повреждены, хорошо законсервированы. Остались внутри и мраморные колонны, их только полностью заштукатурили, во время реставрации мы их очищали. То же самое и с лепниной внутри – она тоже сохранилась еще с тех времен, ее надо было только очистить, – рассказал Алексей Крючкин, генеральный директор компании-подрядчика на реставрационных работах в павильоне.

Для максимально бережного и точного восстановления реставраторы работали со всеми имеющимися в доступе материалами – чертежами, фотографиями, кинохроникой... Причем надо иметь в виду, что визуальные материалы того времени – черно-белые, и специалистам необходимо было также провести тщательную работу, чтобы понять оригинальную цветовую гамму тех частей павильона и его отделки, которые приходилось восстанавливать целиком.

В их числе – стеклянный купол. Павильон КазССР был одним из всего нескольких на ВДНХ сооружений, имеющих в своей архитектуре этот элемент, причем здесь он очень оригинальный: наружный – прозрачный, увенчанный шпилем, и внутренний – с орнаментом, из цветного стекла.

В рамках реконструкции павильона на свое место вернулись и стоявшие там некогда скульптуры: памятники казахскому певцу и поэту Джамбулу Джабае­ву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву – по бокам от арки главного входа, а также извая­ния колхозницы и сталевара – на столбах-колоннах выдающейся части фасада. Эти скульптуры реставраторам также пришлось восстанавливать по имеющимся изображениям и эскизам, поскольку оригинальные изваяния давно утрачены.

– Это восторг – видеть павильон «Казахстан» сейчас в таком виде. Огромное спасибо Москве и Правительству России, что поспособствовали работам по восстановлению. Мы работали в замечательной атмосфере сотрудничества, и у нас все получилось. Это пример того, что совместными усилиями можно делать подобные чудеса, мы вместе вернули павильону его облик, – поделилась чувствами министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. – И для нас было огромной честью представить результаты этой большой работы Елбасы Нурсултану­ Назарбаеву­ и Президенту России Владимиру Путину.

Метаморфоза павильона получилась действительно впечатляю­щей – гостей ВДНХ в этот день тянуло к нему как магнитом, чему, собственно, способствовал и тот факт, что вокруг здания казахстанская сторона устроила не только «восточный базар», но и замечательный концерт – своеоб­разное превью к Дням культуры Казахстана, которые проходят сейчас в России.

Полноценное их открытие состоя­лось на ВДНХ вечером 7 сентября – старт был дан большим концертом с участием казахстанских звезд, в числе которых Салтанат Ахметова, Данелия Тулешова, Ержан Максим и другие. Программа Дней культуры РК рассчитана до 11 сентября. В этот период казахстанская сторона покажет российской публике богатство современного искусства нашей страны.