​Дружба – величайшая ценность

Председатель правления ассоциации Юлия Кунст с удовлетворением отмечает, что за годы независимости страны местные корейцы о возвращении на историческую родину в большинстве своем не помышляли. Навсегда прикипев сердцем к благодатной казахстанской земле, прию­тившей их когда-то, они продолжают здесь жить и трудиться по сей день.

Первые эшелоны с представителями депортированного этноса прибыли в Казахстан осенью 1937 года. Казахи делились последним куском хлеба, предоставляли корейцам кров.

– Наши бабушки и дедушки, родители выжили посреди степи, куда их привезли и оставили, благодаря состраданию и помощи местного населения, – говорит Ю. Кунст. – Нам этого никогда не забыть, и все последую­щие поколения будут всегда в долгу перед казахским народом.

Поэтому, когда четверть века назад на древней земле Алтая создавался первый в Казахстане областной Дом дружбы, представители корейской диаспоры были одними из первых, кто активно подключился к этой работе. И все последующие годы, по словам директора Восточно-Казахстанского Дома дружбы Эльдара Толеубекова, ни одно мероприятие, организованное под эгидой АНК ВКО, не проходило без учас­тия областной Ассоциации корейцев.

– Когда многонациональный Казахстан отмечает праздники, мы с удовольствием готовим бешбармак на Наурыз, печем куличи и красим яйца на Пасху, – делится Юлия Кунст. – Взаимообогащение культур – величайшая ценность, и наша задача – сохранить и передать ее потомкам.

В эти дни на востоке жители одного из самых многонациональных регионов страны усиленно готовятся к Празднику единства народа Казахстана. Отдельную программу к Первомаю по традиции репетируют и активисты корейского этнокультурного объединения. Известно только, что обязательно будут выступления национальных ансамблей «Торади», «Инсаноре» и других оригинальных творческих коллективов.