Дружбы движущая сила

Именно здесь, на перекрестке Европы и Азии, где в мире и дружбе проживают почти сто этносов, издавна сложились и прошли проверку временем традиции единства и взаимоуважения. Форум АНК проходил в самом большом зале Уральска. Теннисный центр вместил порядка трех тысяч участников. В том числе и гостей из разных регионов страны. Активисты этнокультурных объединений в национальных костюмах и представители молодежных организаций встретили Елбасы овацией.Обращаясь к участникам форума, Глава государства отметил, что сегодня по всей стране функ-ционируют 962 этнокультурных объединения.– Все это свидетельствует о том, что Казахстан является родным домом для всех своих граждан. ХХ век был суровым для многих, включая переселенцев и насильно депортированных, нашедших приют на казахстанской земле. Отмечавшееся весь прошлый год 20-летие ассамблеи ознаменовало, что единый казахстанский народ вместе создает будущее нашей Родины и наших детей. Живя вместе, мы делаем друг друга духовно богаче и мудрее. Наш народ может по праву гордиться уникальной политикой мира и согласия, способностью к дружелюбному соседству, стремлением к стабильности и спокойствию, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в нашей республике обеспечено равноправное развитие всех культур и языков, возрождение исторических традиций и обычаев. В этом велика роль Ассамблеи народа Казахстана. За эти годы она сблизила этносы страны, продемонстрировала лучшее, что есть в каждой из культур.– Обряды каждого этноса на первый взгляд не похожи, но имеют один и тот же смысл. Совпадают время и поводы этнических праздников, хотя мы называем их по-разному. Мы с удовольствием участвуем в праздниках всех этносов, потому что казахстанцы сумели создать особый дух единства, мира, спокойствия, счастья и добра, – отметил Глава государства.Президент обратил внимание, что наша страна – современный и безопасный общий дом, в котором для представителей более чем 100 этносов и 17 конфессий созданы все условия для комфорт-ной жизни.– Они изучают родной язык и историю, обращаются к своей вере, чтут национальные традиции и обы­чаи. Наши газеты и журналы говорят на 15 языках, а театры – на 7. Во всех областях эффективно действуют малые ассамблеи. Мир и согласие казахстанцев – консолидирующая сила общества. И мы на деле доказали, что многонациональность является стратегическим преимуществом страны. Очень важно, что ассамблея стала уделять больше внимания работе с молодежью. Именно ей нужно дать четкие жизненные ориентиры, оградить от влияния сомнительных идей, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства отметил, что сегодня во многих странах события развиваются по самым драматическим сценариям – с насилием, этническими чистками, прочими проявлениями войн и конфликтов.– На таком мрачном фоне каждый казахстанец начинает остро осознавать, какова истинная цена мира и общественного согласия, каких бед мы смогли избежать, избрав путь диалога, уважения, терпимости и толерантности друг к другу. Теперь наш опыт изучают и используют другие государства. У Казахстана большое будущее. Мы с вами пре­о­долеем все невзгоды, государство принимает все меры для того, чтобы двигаться вперед, – подчеркнул Президент.Нурсултан Назарбаев отметил, что Уральск является яркой жемчужиной нашей страны. Западно-Казахстанская область всегда играла значительную роль в экономике, будучи связующим звеном между Европой и Азией. В частности, регион обладает колоссальным транзитным потенциалом, который будет и дальше развиваться.– Я вижу, что здесь, как и во всем Казахстане, хорошо идет антикризисная работа, – добавил Глава государства. – В условиях нестабильности мировых рынков область из 33 видов социально значимых товаров производит 24.В рамках первой пятилетки индустриализации реализовано 32 проекта, создано 2 тысячи рабочих мест. В вашем регионе открыты такие крупные предприятия, как Уральский трансформаторный завод, мебельная фабрика «Квант», мясоперерабатывающее предприятие «Батыс Марка Ламб». По программе «Нұрлы жол» будет реализовано еще 40 проектов, которые обеспечат более 2 тысяч рабочих мест.Президент коснулся и социальных аспектов развития. В регионе охват дошкольными учреждениями достиг 98%, возводится жилье, на сегодня в трех районах проложены автомобильные дороги общей протяженностью порядка 500 км, практически все населенные пункты области газифицированы. В целом, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, все принимаемые в стране меры направлены на повышение благополучия простых людей.В завершение Глава государства пожелал жителям региона благополучия и процветания.В ходе форума также выступили члены Ассамблеи народа Казахстана, Совета матерей при АНК, руководители этнокультурных объединений – декан факультета ЗКГУ им. Утемисова Мейрам Исатаев, председатель армянского культурного центра «Луйс» города Алматы Наринэ Микаелян, директор Кызылординского дома учеников и юношества Наталья Джумадильдаева и другие.Педагог Ирина Дульцева приехала в Актобе из Луганска и в полной мере ощутила казахстанское гостеприимство. И ей, и мужу удалось найти работу, а дочку устроить в детский сад. Она уверена, что Казахстан вполне заслуженно снискал уважение как лаборатория дружбы и стабильная страна с динамично развивающейся экономикой. «Возможностью спокойно жить и трудиться в такой стабильной стране, как Казахстан, – говорит Ирина, – нужно дорожить и гордиться».Председатель Центра русской культуры ЗКО Сергей Погодин считает, что мы живем в непростое, но очень интересное время, когда требуется мобилизация всех сил и одновременно открываются новые возможности для развития и производственных коллективов, и человеческого капитала. Быть патриотом – значит не только хорошо работать, но и способствовать укреплению согласия и взаимопомощи в полиэтническом обществе. В нынешнем году в Уральске состоялось новоселье в новом Доме дружбы. Он уже стал настоящим Домом общественного согласия. Аббревиатура этого названия звучит очень символично – дос. А это слово, сказал Сергей Погодин, в переводе не нуждается. Завершился форум праздничным концертом, в котором выступили ансамбли этнокультурных объединений.Кроме того, в рамках рабочей поездки Глава государства посетил в Уральске домостроительный комбинат «Болашак-Т». Он возведен на средства частных инвестиций, оснащен современным оборудованием и за полтора года бесперебойной работы завоевал авторитет предприятия, работающего с высоким качеством. Президент ознакомился с работой технологических линий, рассчитанных на возведение зданий площадью 50 тыс. кв. м в год.В областном центре действуют два ДКС. Оба включены в программу частно-государственного партнерства, целью которой является ликвидация аварийного жилья. Для этого под многоквартирные дома выделены земельные участки. Коммуникации к ним подводятся за счет бюджетных средств. Часть квартир будет выделена владельцам ветхого жилья, а остальные проданы по рыночной цене.В беседе с Главой государства представители стройиндустрии края говорили о том, что масштабное жилищное строительство дает мультипликативный эффект, сохраняет и создает новые рабочие места. Так, в минувшем году сдано в эксплуатацию больше жилья, чем в предыдущем. И на текущий год запланирован солидный объем работ.Оправдывает себя ремонт домов по программе ЖКХ. На средства программы «Нұрлы жол» в области ведется дорожное строительство, модернизируются теплосети и водопроводы. Строителями с одобрением воспринято решение о том, что с будущего года в учреждениях профессионально-технического образования молодежи будет предоставлено право бесплатно получать первую профессию. Вне сомнения, эта мера будет способствовать популяризации рабочих профессий и успешному созданию Общества Всеобщего Труда.Специалисты ТОО «Болашак-Т» поблагодарили Елбасы за то, что все эти меры направлены в конечном счете на повышение качества жизни людей. Глава государства пожелал строителям успехов, подчеркнув при этом, что с ростом домостроения подобные объекты становятся все более востребованными, а для развития отрасли в области создаются все возможности.Побывал Нурсултан Абишевич и в Центре культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али. Он построен по оригинальному архитектурному проекту и не имеет аналогов в Казахстане. Поэтому для его возведения понадобилось настоящее мастерство. К слову, выполнение столь сложного заказа было доверено компании «Болашак – Т». Расположен центр в северо-восточной части города, где растут новые микрорайоны и все отчетливее вырисовываются контуры новой центральной площади города.Весь облик центра, великолепие отделки настраивает на встречу с прекрасным. Полукруглый купол символизирует юрту. Под ее шаныраком расположены киноконцертный и конференц-залы, библиотека, книгохраниище. В читальном зале установлено оборудование для проведения лекций и конференций. Для мероприятий под открытым небом построен амфитеатр, рассчитанный более чем на тысячу мест. Центральное место занимает музей любимого народом поэта.Лауреат Государственной премии РК и обладатель премии «Тарлан» Кадыр Мырза Али родился в Приуралье и не однажды говорил о том, что родной край всегда был источником его вдохновения. Президент осмотрел зал искусств и культуры, библиотеку, ознакомился с мемориальным кабинетом, в котором собраны личные вещи, награды и фотографии Кадыра. Уникальные экспонаты, в том числе и его библиотеку, передала в дар музею вдова поэта.Здесь же состоялась встреча с представителями творческой интеллигенции. Разговор шел о том, что интерес к бережно сохраняемому историко-культурному наследию растет. К примеру, одному из старейших в стране Уральскому драматическому театру им. Островского исполнится 160 лет. Его главный режиссер Оксана Малуша подчеркнула, что задача работников культуры – не только развлекать и создавать хорошее настроение, но и воспитывать зрителя в правильной шкале морально-нравственных ценностей.Редактор телеканала «Казахстан – Орал» Нина Павлычева начала свое выступление на государственном языке. Она – ведущая программы «Звучи домбра дружбы», рейтинг которой растет. Вместе с участниками этого цикла играть на добре учатся и телезрители. Национальное искусство, культура и традиции, говорили участники встречи, объединяют людей, делают духовно богаче.Преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова кандидат исторических наук Жанабек Жаксыгалиев на практике убедился в том, что престиж образования растет. Студенчество старается приобрести качественные знания, чему способствуют новые обучающие технологии. Их распространению способствуют методики Назарбаев интеллектуальных школ.– Мы и молодое поколение будем свидетелями совершенного другого уклада экономики, – сказал Президент. – Нам необходимо к этому готовится, прежде всего, посредством образования. Следует со школы прививать детям инновационное мышление. Потребность в ныне существующих профессиях пойдет на спад – настолько быстро развивается наука в современном мире. Сейчас требуется образование другого характера. Необходимо предоставлять детям больше свободы и творчества, поощрять активную мыслительную деятельность.И на форуме, и на встречах с Лидером нации уральцы говорили о том, что именно в годы Независимости понятия единства и согласия обрели большую силу, расцвели по-новому. Единому народу по силам решение любых задач, в том числе и преодоление кризисных трудностей.