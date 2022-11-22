Дружелюбно, мирно и без провокаций

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Полина Федорова

Оценку состоявшимся выборам президента Казахстана и их предварительным результатам дают мировые СМИ и крупнейшие информационные агентства.

Немецкое информационное агентство Deutsche Welle пишет, что предварительные результаты голосования в Казахстане говорят о явной победе действующего Главы государства. При этом издание напоминает, что в сентябре Токаев объявил о проведении досрочного голосования в рамках реализуемых им масштабных конституционных и экономических реформ, которые включали внесение поправок в Конституцию страны.

«В частности, по результатам референдума полномочия президента были ограничены одним семилетним сроком», – говорится в материале.

Информационный портал упоминает и о том, что первым с победой Касым-Жомарта Токаева поздравил экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. А о действующем Главе государства пишет следующее: «Победивший на внеочередных президентских выборах 2022 года Касым-Жомарт Токаев сильно отличается от себя образца 2019 года, когда с подачи неожиданно ушедшего в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стал главным человеком в стране.

Сегодня второй президент Казахстана говорит о необходимости масштабных политических и экономических реформ, направленных на соз­дание справедливого государства, подчеркивая, что «люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего».

Иначе Касым-Жомарт Токаев видит и роль президента, считает DW. Он воспринимает ее как обязанность менеджера, нанятого на определенный период. «Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граж­дан, фактически подписывает контракт, скреп­ленный голосами миллионов соотечественников», – заявил он накануне выборов на встрече с общественностью Алматы.

Чтобы более широко охарактеризовать личность действующего Президента РК, DW приводит мнения представителей казахстанской интеллигенции. «С каждым днем его авторитет растет, его стали поддерживать не только рядовые граждане, но и представители крупного и среднего бизнеса», – пояснил в беседе с Deutsche Welle президент казахстанского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

«Токаев – очень опытный государственник. Был министром иностранных дел, премьер-министром, возглавлял верхнюю палату Парламента – то есть знает, кто на что способен. Да, раньше он не был сторонником командной работы, но мне кажется, что «Қаңтар» сильно изменил его взгляды. Будет новый премьер, появятся новые министры. Думаю, он сможет собрать команду единомышленников», – приводит DW мнение члена Национального курултая при Президенте Казахстана Сейдахмета Куттыкадама.

CNN сообщает своей аудитории: «После оглашения данных экзитполов вечером в воскресенье Токаев выступил в своем предвыборном штабе и заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, а у всех кандидатов были равные возможности». Это значит, что они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. «Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто», – приводит агентство цитату самого Касым-Жомарта Токаева.

«Перед выборами некоторые аналитики говорили, что уровень явки избирателей будет не менее важен, чем личность победителя, – высокая явка будет означать доверие народа к власти», – подытоживает корреспондент американского телеканала.

Информационное агентство ТАСС считает, что убедительная победа Токаева на выборах показала сплоченность и единство нации в стремлении к построению нового и справедливого государства, приводя как аргумент слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Спикер Совфеда поздравила Токаева «с убедительной победой на выборах» и отметила, что «суверенный народ Казахстана в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия к курсу», которым пойдет государство под его руководством. Матвиенко также подчеркнула, что народы России и Казахстана исторически связаны общим прошлым, культурой, традиция­ми и крепкой дружбой, проверенной временем.

Мнения о том, что выборы в Казахстане были нужны для сплочения общества, придерживается и президент секции Ассоциации международных исследований Станислав Ткаченко. «Разумеется, эти выборы были ключевой переходной точкой между теми идеями, которые Токаев выдвигал, и его будущей семилеткой, – приводит его слова ТАСС. – Фактически Токаев получил «реальный мандат, подтверждающий его права и легитимность».

На входе в избирательные участки, на которых побывал корреспондент ТАСС, желающих проголосовать встречал волонтер, помогавший представителям старшего поколения. Как убедился журналист, избиратели в этот день были настроены вполне позитивно, на столичных участках в целом царила дружелюбная атмосфера.

«Люди улыбались, многие из них старались сфотографировать или записать на видео момент, когда бюллетень опускается в урну. Многие приходили на участки семьями или в компании друзей. В ходе этой выборной кампании отмечается увеличение интереса молодежи к политике, при этом перевеса среди желающих проголосовать не возникало – на участки приходили представители разных возрастных групп.

Некоторые председатели участковых комиссий отмечали уменьшение заявок на голосование на дому. Избиратели пожилого возраста считали честью поучаствовать в выборе политического курса своей страны, они желали стать примером для младшего поколения и выражали надежду на процветание Казах­стана», – такую оценку выборному процессу дает ТАСС.

Портал gazeta.uz сообщает, что явка на выборах президента Казахстана в Ташкенте составила 96%, – проголосовал 591 из 621 зарегистрированного избирателя.

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