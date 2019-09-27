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Дружественные встречи
Александр Бри
В Совете Безопасности ООН по инициативе российского председательства прошли дебаты по сотрудничеству Организации Объединенных Наций с региональными организациями – ОДКБ, ШОС и СНГ – в области противодействия терроризму. Выступая с заявлением, министр иностранных дел РК отметил, что в период своего членства и председательства в Совбезе ООН наша республика уделяла особое внимание вопросам борьбы с терроризмом. По инициативе Первого Президента был разработан Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, к которому присоединились 84 государства – члена ООН.