Дружественные встречи

В Совете Безопасности ООН по инициативе российского председательства прошли дебаты по сотрудничеству Организации Объединенных Наций с региональными организациями – ОДКБ, ШОС и СНГ – в области противодействия терроризму. Выступая с заявлением, министр иностранных дел РК отметил, что в период своего членства и председательства в Совбезе ООН наша республика уделяла особое внимание вопросам борьбы с терроризмом. По инициативе Первого Президента был разработан Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, к которому присоединились 84 государства – члена ООН.

На Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Мухтар Тлеуберди подчеркнул историческую роль решения Елбасы о закрытии Семипалатинского испытательного полигона, что заложило основу для принятия ДВЗЯИ, а также активную роль Казахстана в преодолении стоящих перед такими странами вызовов и препятствий на пути экономического развития. На данной встрече Казахстан был избран следующим глобальным председателем данной группы стран на 2020–2021 годы.

Также Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с главами МИД: Пакистана – Махмудом Куреши, Кипра – Никосом Христодулидисом, Норвегии – Инэ Сёрейде и Хорватии – Горданом Грлич Радманом, где обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.

На переговорах с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером глава МИД отметил, что Казахстан как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами – членами Организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития. Подчеркнута приверженность Казахстана совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.

Томас Гремингер был ознакомлен с инициативой Первого Президента Казахстана «Три диалога» по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития. В связи с этим было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействию в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также «сверка часов» по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставят возможность установить точки соприкосновения и выработать планы меж­институционального взаимодействия на будущее.

Генеральный секретарь отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.

На встрече с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром стороны согласились с необходимостью дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и активизации работы Казахстанско-индийской межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится в декабре в Дели. Мухтар Тлеуберди выразил признательность индийской стороне за содействие в развертывании казахстанского миротворческого контингента во временных силах ООН в Ливане.