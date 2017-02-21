Свежий выпуск
​Дружим странами и культурами
Валентина Фиронова

Как отметил глава казахстанского ведомства, этот документ принят в контекс­те реализации Программы сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры РФ на 2017–2019 годы.

– Казахстан и Россию связывают крепкие дружеские и добрососедские связи, основанные на взаимопонимании и уважении, – подчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы. – И нет сомнения, что эти многолетние традиции станут еще крепче.

Прочная основа уже заложена. Согласно принятому плану, наши страны намерены объявить 2019-й Годом российско-казахстанских культурных обменов. Это послужит как активизации культурно-гуманитарных связей, так и обеспечит преемственность казахстанско-российских крупномасштабных проектов. Как было отмечено на подписании, стороны едины в стремлении привлечь к совместным инициативам регионы России и Казахстана.

Министры также сообщили о совместных культурных мероприятиях, которые пройдут в дни работы Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Кроме того, российская сторона проявила заинтересованность в проведении гастролей Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова осенью нынешнего года в Томске, Новосибирс­ке, Кемерово и Барнауле.

Продолжится обмен опытом по сохранению наследия и вовлечению в туристский оборот памятников истории и культуры. Намечено совместными усилия­ми противодействовать попыткам фальсификации истории и способствовать проведению культурных мероприятий, посвященных празднованию общезначимых исторических дат. Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере кинематографии, а также туризма.

Приятным моментом торжественной церемонии подписания документа о сотрудничестве стало вручение Владимиру Мединскому диплома почетного профессора Казахского национального университета искусств. Диплом коллеге вручил Арыстанбек Мухамедиулы. Кстати сказать, оба министра получили почетное звание «Человек года-2016» за огромную организаторскую работу, которую они провели по созданию фильма «28 панфиловцев», ставшего в прошлом году лидером кинопроката.

Что касается благодатной нивы кино, то она всегда была тем объединяющим фактором, который роднит наши народы. И за примерами далеко ходить не надо. Только что в Астане с большим успехом прошли Дни российского кино, которые состоялись в рамках Программы сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры РФ на 2017–2019 годы, подписанной в сентябре прошлого года в Москве.

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