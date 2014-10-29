Общество
Дружинники пресекли более 3,5 тыс. правонарушений в Астане
Эльмира Киргеева
С помощью общественных формирований департаментом внутренних дел Астаны пресечено более 3,5 тыс. правонарушений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя начальника Управления административной полиции столичного ДВД  Госмана Жакина.

"В целом, с начала года выявлено более 50 тысяч административных правонарушений. Всего с помощью общественных формирований пресечено более 3,5 тысячи правонарушений, раскрыто 55 преступлений. Только по статье 330 "Мелкое хулиганство" с начала года выявлено более 4 тысяч таких фактов, из них 539 граждан получили арест, более 3 000 граждан – штрафы", – отметил представитель ДВД в ходе заседания на тему профилактики правонарушений и реализации поручений Президента РК о "нулевой терпимости" к правонарушениям.

Для формирования "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям полицейским помогают студенты 10 вузов города. Созданы оперативно–молодежные отряды, для них разработана специальная униформа.  Дружинники уже помогли выявить 950 фактов курения в неустановленных местах и около 700 фактов мелкого хулиганства.
 
Кроме того, полицейские распространяют брошюры и буклеты среди населения с информацией об ответственности за совершение мелкого хулиганства, курение в неустановленных местах и т. д.  На дисплеях, расположенных на перекрестках улиц, а также в городских автобусах, транслируются социальные ролики. 

За содействие охране общественного порядка столичный ДВД с начала года поощрил денежными средствами более 200 общественных помощников полиции.


Популярное

Все
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
В обществе созрел запрос на обновление
Есть ли жизнь после нефти? Мнение экспертов
Прощай, немодный VIP?..
Сто лет назад в Акмолинске…
Государствами правят люди знания
Новая школа разваливается на глазах. Кто в ответе?
Под непрерывным конституционным контролем
Плюс четыре претендента
Веление времени
Зашифровано послание в кольце
Общество ждет перемен
Регион особого значения
Отвечая на запросы граждан
Накануне домашних матчей
На страже мира и безопасности
Стрит-арт к празднику
Дома и... болельщики помогают
В претендентах – женщина
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Обновление элит – парадигма справедливости
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Экономическое развитие немыслимо без науки
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
Усилен контроль за въездом в Астану
Общество
Машины каких марок чаще всего угоняют в Казахстане
Общество
Фишинговый сайт – МВД о рекламе заработать на инвестициях в…
Общество
Тепло и без осадков – погода в Казахстане на 11-13 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]