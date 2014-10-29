Общество Дружинники пресекли более 3,5 тыс. правонарушений в Астане Эльмира Киргеева

С помощью общественных формирований департаментом внутренних дел Астаны пресечено более 3,5 тыс. правонарушений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя начальника Управления административной полиции столичного ДВД Госмана Жакина.



"В целом, с начала года выявлено более 50 тысяч административных правонарушений. Всего с помощью общественных формирований пресечено более 3,5 тысячи правонарушений, раскрыто 55 преступлений. Только по статье 330 "Мелкое хулиганство" с начала года выявлено более 4 тысяч таких фактов, из них 539 граждан получили арест, более 3 000 граждан – штрафы", – отметил представитель ДВД в ходе заседания на тему профилактики правонарушений и реализации поручений Президента РК о "нулевой терпимости" к правонарушениям.



Для формирования "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям полицейским помогают студенты 10 вузов города. Созданы оперативно–молодежные отряды, для них разработана специальная униформа. Дружинники уже помогли выявить 950 фактов курения в неустановленных местах и около 700 фактов мелкого хулиганства.



Кроме того, полицейские распространяют брошюры и буклеты среди населения с информацией об ответственности за совершение мелкого хулиганства, курение в неустановленных местах и т. д. На дисплеях, расположенных на перекрестках улиц, а также в городских автобусах, транслируются социальные ролики.



За содействие охране общественного порядка столичный ДВД с начала года поощрил денежными средствами более 200 общественных помощников полиции.





