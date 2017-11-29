​Дружить домами и центрами

По словам управляющего директора АО «Администрация МФЦА» Айдара Казыбаева, Международный финансовый центр уже ведет переговоры с рядом финских компаний по развитию «зеленых» финансов и трансферту «зеленых» технологий в Казахстан. Отмечается и другой важный аспект: различные структуры Суоми проявляют заинтересованность в регистрации на территории МФЦА.

По итогам семинара МФЦА и KaukoInternational подписали меморандум о сотрудничестве в области «зеленых» финансов и чистых технологий. Стороны договорились изучить возможность создания совместной организации по развитию и поощрению «зеленого» финансирования и инвестиций.

В частности, KaukoInternational намерена оказать содействие в продвижении Международного финансового центра «Астана» в международных финансовых организациях и закреплении за МФЦА статуса регионального хаба «зеленых» финансов.

По словам Айдара Казыбаева, «зеленые» финансы являются одним из основных направлений деятельности.

– На базе МФЦА будут созданы условия для развития «зеленых» продуктов и услуг финансирования с учетом экологических факторов, которые обеспечат поддержку инвестиций и стимулируют развитие низкоуглеродных технологий и проектов. МФЦА также открыт для реализации «зеленых» программ финансирования, в частности, выпуска «зеленых» облигаций, – сказал Айдар Казыбаев.

Компания KaukoInternational, в свою очередь, подчеркивает заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном. При этом большие перспективы видит в достижении договоренностей с Международным финансовым центром «Астана» как главной точкой на карте финансовых и экономических возможностей для всей Центральной Азии. Более того, уже в ближайшее время планирует зарегистрироваться на территории МФЦА, что позволит получить налоговые преференции.

– Я рад, что МФЦА выделил «зеленые» финансы в отдельное стратегическое направление, и считаю: финцентр по праву может стать региональным лидером в сфере «зеленых» финансов, – отметил представитель компании Н. Айрола.

Стороны также договорились об обмене опытом и информацией в области «зеленых» финансов, организации тренингов и стажировок для сотрудников МФЦА в финских компаниях.

KaukoInternational – международная компания, специализирую­щаяся на выполнении проектов в области промышленности, энергетики, инноваций, «зеленых» технологий. Это современный торговый дом с 70-летней историей, который в настоящее время работает в 22 странах и представляет более 100 передовых европейских компаний-производителей, имеет солидный портфель выполненных и находящихся в работе проектов.

Цель МФЦА, в свою очередь, – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня, содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Казахстана и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.