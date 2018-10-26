​Дружить разведками

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Рустам Алмазов

В нем приняли участие делегации во главе с руководителями СГБ Азербайджана, СНБ Армении, КГБ Беларуси, КНБ Казахстана, ГКНБ Кыргызстана, ФСБ России, ГКНБ Таджикистана и СГБ Узбекистана.

В работе заседания приняли участие и представители Служб внешней разведки Азербайджана, Казахстана и России, а также Исполнительного комитета СНГ и Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

Обсуждены актуальные воп­росы повышения эффективнос­ти информационного и практического взаимодействия органов безопасности стран Содружества по противодействию современным угрозам.

Отмечена необходимость усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности и борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью.

Представители спецслужб обменялись опытом по планированию и организации мер, направленных на обеспечение безопасности крупных международных мероприятий. По итогам выработаны соответствующие решения и конкретные меры по их реализации.

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