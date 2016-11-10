​Дружить с цифрой

Документ подписали министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев и министр правительственной администрации и внутренних дел Республики Кореи Хонг Юн-сик. Встреча состоялась в рамках Глобального форума электронного правительства 3.0 «2016 Government 3.0 Global Forum» в Пусане.

Меморандум призван стать новой ступенью в партнерских отношениях с Республикой Кореей в инфокоммуникационной отрасли, помочь в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также способствовать обмену опытом, привлечению инвестиций и оказанию консультационной поддержки в реализации ИКТ-проектов (информационно-коммуникативные технологии).

Во время подписания документа стороны отметили большой потенциал межведомственного сотрудничества в сфере ИКТ, а также выразили заинтересованность в углублении дальнейшей совместной работы. По итогам церемонии министр информации и коммуникаций РК пригласил коллегу посетить Казахстан.

Кроме того, на площадке форума Д. Абаев встретился с руководителем ИКТ-проектов Всемирного банка Джейн Трейдвэлл, обсудив текущие вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Также в рамках визита в Корею проведена рабочая встреча делегации МИК РК и холдинга «Зерде» с компаниями Korea Expressway Corporation и ISAN Corporation. Казахстанской стороне презентованы решения по Smart highway («Умная дорога»), проведена практическая демонстрация ее компонентов в режиме реального времени с использованием анализа данных текущего состояния дорог. В дополнение были детально продемонстрированы технические решения и возможности интеграции в комплексную «умную систему», охватывающую все автомагистрали Южной Кореи. По окончании встречи казахстанская сторона пригласила компании к реализации проектов в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».