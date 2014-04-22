Дружно навели порядок

Настроение и темп экологической акции задала столица. Навести порядок на улицах главного города страны вышли более 100 тыс. человек. За несколько часов на городскую свалку было вывезено 5,5 тыс. тонн мусора.

Студенты агротехнического и медицинского университетов очистили от мусора проспект Н. Тлендиева, Софиевскую трассу, Северную объездную и Кокшетаускую трассы. Предприятия и организации, расположенные вдоль русла ручья Сарыбулак, провели очистку этой территории. Студенты Евразийского национального университета трудились вдоль трассы Астана – Караганда. Военнослужащие внутренних войск занимались наведением порядка в лесопосадках вдоль железнодорожного полотна.

«Мы – за чистый город!» – под таким девизом общегородской субботник прошел в Кокшетау. Город был поделен на 115 участков, на них ударно трудились 11,5 тыс. человек. Главным итогом весеннего праздника труда стали 750 высаженных деревьев. В их посадке приняли участие почетные граждане города, депутаты областного и городского маслихатов, активисты партии «Нур Отан», ветераны труда, студенты вузов и представители молодежных объединений.

В актив субботника следует также записать побелку 8 654 деревьев, вывоз 980 кубометров мусора, для чего были привлечены 78 единиц техники коммунальных предприятий города. При этом необходимо отметить, что без внимания участников субботника не остались территории дачных кооперативов и павильоны на автобусных остановках города.

Стремление к чистоте на улицах и во дворах населенных пунктов региона вывело на субботник в Павлодарской области более 117 тыс. человек. Такие данные представило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подсчитав при этом, что данная «армия» очистила от мусора 7 925 тыс. кв. м внутридомовых территорий и окраин населенных пунктов.

Скоро казахстанцы будут праздновать День Победы, поэтому трудовые коллективы и учащиеся привели в надлежащий вид 336 памятников и обелисков, благоустроили прилегающие территории. В итоге областной центр стал уютней и привлекательней.

Юлия ПОЛОНСКАЯ,

Чингиз ТАШЕНОВ,

Сергей ГОРБУНОВ

фото Чингиза ТАШЕНОВА