ДТП на служебной машине: сотрудник "Охотзоопром" дал взятку руководителю, чтобы сохранить работу

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области выявлен факт получения взятки и.о. руководителя Западного регионального филиала РГКП "Охотзоопром", передает Kazpravda.kz
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"Он подозревается в получении взятки от своего подчиненного за не увольнение с работы в связи с совершением последним дорожно-транспортного происшествия на служебной автомашине. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается", –
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.