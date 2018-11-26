ДТП под Саратовом: МИД РК опроверг информацию об аресте водителя автобуса

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров опроверг информацию об аресте водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области. В данный момент он находится в больнице, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Один из пострадавших уже выписан, его здоровью ничего не угрожает. Второй водитель находится в незавидном положении, так как он получил серьезные повреждения. Первые несколько дней он находился в реанимации, сейчас выписан в обычную палату. На него российская полиция завела уголовное дело. В некоторых СМИ выходила информация, якобы его арестовали. Мы хотим опровергнуть ее. Он не арестован, находится в палате", – сообщил Смадияров.
В то же время, по словам официального представителя МИД РК, никакая мера пресечения в его отношении не принята.
"Как только он будет ощущать себя лучше, следственные мероприятия продолжатся российской полицией", – заключил Смадияров.
Напомним, 17 ноября грузовой поезд протаранил автобус Setra
. ЧП случилось на перегоне станций Озинки — Семиглавый Мар (Казахстан). В ДТП погибли четверо граждан Узбекистана. Еще один пассажир - 31-летняя жительница той же страны скончалась в местной больнице в этот же день от тяжелых травм.
По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (Республика Узбекистан) — Воронеж, нарушил правила проезда железнодорожного переезда и проехал на красный сигнал светофора.