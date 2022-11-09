ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память

После крупного ДТП в Алматы 8 ноября с участием двух автобусов врачи заявили об амнезии у одного из водителей. Также, по данным специалистов, поступившие в больницу находятся в стабильном состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Заведующий отделением нейрохирургии городской клинической больницы №4 Нуржан Ажибеков рассказал, что в отделении находятся 4 пострадавших. Среди них двое мужчин и 2 женщины. У всех черепно-мозговые травмы, состояние стабильное, добавил он.

Также Ажибеков уточнил, что у одного из пациентов, а именно у водителя, ретроградная амнезия, то есть потеря памяти. По словам врача, мужчина не помнит момент аварии. Его состояние стабильное.

Водитель второго автобуса тоже был госпитализирован. Информацию о его состоянии не озвучили, сославшись на следствие.

В свою очередь Даурен Тусупов, заведующий отделением политравмы ГКБ №4, заявил, что в его отделении находятся двое пострадавших: мужчина и женщина.

Они получают лечение в полном объеме, угрозы для жизни нет. У обоих черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата. У пострадавшей женщины также травма грудной клетки. Все операции будут проведены после стабилизации пациентов. Они самостоятельно ходят, передвигаются, заключил он.

Еще трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в больницу скорой неотложной помощи. У всех состояние средней степени тяжести, стабильное.

Напомним, 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана в Алматы столкнулись 2 городских автобуса. В результате ДТП погиб 37-летний мужчина. За медицинской помощью обратился 21 человек.

Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.