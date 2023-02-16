Легковушка протаранила автобус в Астане

В результате ДТП пострадавших нет.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане водитель не справился с управлением и столкнулся с автобусом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня, 16 февраля, в 14:40 водитель автомашины марки "Volkswagen Polo", следуя по проспекту Мәңгілік Ел, поворачивая на улицу Достык, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с общественным транспортом "Iveco", который совершал поворот на проспект Мәңгілік Ел", – сообщили в полиции.

Также в пресс-службе ДП отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя "Volkswagen Polo" возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК.

"Департамент полиции Астаны предупреждает водителей быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию", – добавили в полиции.