Фото: instagram.com/almaty_kris_p/
Происшествия , Крупные ДТП

ДТП с двумя автобусами в Алматы: одного из водителей задержали

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматы задержали одного из водителей автобуса, который допустил смертельное ДТП. Об этом сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын, передает корреспондент Kazpravda.kz

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на 2 месяца, то есть до 9 января 2023 года", – отметил Жарылкасын. 

Напомним, 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана в Алматы столкнулись 2 городских автобуса. В результате ДТП погиб 37-летний мужчина. За медицинской помощью обратился 21 человек.

Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». 

 

Популярное

Все
За кулисами театра - как создается музыка?
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
Погружение в эпоху
Достижения Ботая не померкли
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Испанки слишком опытны
Разобрались с Черногорией
​​​​​​​Стрела улетает в небо
Важно понимать друг друга
Место встреч и разлук
Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября
Арендное жилье подешевело в Казахстане
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
​​​​​​​Поезд жизни
Слово сближает
​​​​​​​Стандарты – это важно
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Происшествия
Беременная мать троих детей умерла в больнице Житикары
Происшествия
Пожар в районе барахолки ликвидировали в Алматы
Происшествия
Пожар на барахолке Алматы локализован на площади 2000 квадр…
Происшествия
"Гейзер" забил из-под асфальта: порыв тепломагистрали устра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]