ДТП с двумя автобусами в Алматы: одного из водителей задержали

В Алматы задержали одного из водителей автобуса, который допустил смертельное ДТП. Об этом сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на 2 месяца, то есть до 9 января 2023 года", – отметил Жарылкасын.

Напомним, 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана в Алматы столкнулись 2 городских автобуса. В результате ДТП погиб 37-летний мужчина. За медицинской помощью обратился 21 человек.

Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».