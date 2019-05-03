ДТП с участием скорой помощи произошло в Таразе, есть пострадавшие

Фото со страницы ДП Жамбылской области в Facebook
3 мая в Таразе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины скорой помощи марки "Газель-32214" и пассажирского автобуса марки "DONG FENG", передает Kazpravda.kz
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, из-за столкновения карета скорой помощи опрокинулась набок.
"В результате ДТП травмы получили один из пассажиров автобуса и три пассажира скорой помощи. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью в лечебные организации областного центра", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту назначены соответствующие экспертизы.