Происшествия

ДТП со смертельным исходом чаще всего происходят в Алматинской области

Айнур Курамысова

Наибольшее число жертв дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Алматинской области в первые 6 месяцев 2014 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

"Наибольшее количество погибших в ДТП зарегистрировано в Алматинской области – 198 (против 206 за январь – июнь 2013 года). В Южно-Казахстанской – 159 (200), Жамбылской – 90 (113), Восточно-Казахстанской областях – 71 (66) и в Алматы – 60 (63)", – указывается в распространенном на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщении. 

При этом общее число погибших в ДТП составило 1 015 человек (в аналогичном периоде 2013 года – 1 167) и пострадали 10 911 (10 837).

По данным пресс-службы, за первое полугодие в Казахстане зарегистрированы 8 608 ДТП, на 146 случаев больше, чем за аналогичный период в 2013 году (8 462). Наибольшее количество ДТП совершено в Алматы – 2 425, Южно-Казахстанской области – 580, Жамбылской – 549.

По данным пресс-службы, за первое полугодие в Казахстане зарегистрированы 8 608 ДТП, на 146 случаев больше, чем за аналогичный период в 2013 году (8 462). Основной причиной совершения водителями ДТП является недисциплинированность. Это проявляется в превышении скорости, нарушении правил проезда пешеходных переходов, выезде на полосу встречного движения, а также из-за перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах.

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