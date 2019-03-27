​ДТП со смертельным исходом

Аким города Нур-Султана также распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в результате серьезной аварии.

...Шансов выжить в страшном столкновении у водителя и 26-летней пассажирки прак­тически не было: транспортное средство на полном ходу протаранило впереди стоящие машины, среди которых оказалась и карета скорой помощи.

Что стало причиной столь серь­езной аварии, покажет экс­пертиза. Пока же быть голословными представители «Астана LRT» не хотят. Как заверил глава организации Бекмырза Игенбердинов, погибший водитель до выхода на маршрут прошел необходимое медицинское освидетельствование, техническое состояние автобуса также не вызывало никогда нареканий. Прояснится ситуация не раньше, чем будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы. Вместе с тем в самом ТОО будет создана специальная комиссия, которая также проведет анализ произошедшего. В любом случае, как заверил Бекмырза Игенбердинов, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, как и полагается ввиду обязательной страховки – ей подлежит каждый пассажир и его багаж. Уже известно, что у погибшей молодой женщины остался малолетний ребенок, а в семье водителя осиротели сразу четверо детей.

Между тем, по словам руководителя городского управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова, на месте происшествия работали 19 бригад скорой помощи. «Всего пострадали 36 человек, 2 человека погибли, 26 – госпитализированы. Среди пострадавших есть гражданка Филиппин 1983 года рождения, ее состояние оценивается как тяжелое», – отметил Камалжан Надыров.

Остальные пострадавшие в этом ДТП проходят надлежащее лечение. Детей среди пострадавших нет. Значительно пострадали и медики, находившиеся в той самой машине скорой помощи: у одного фельдшера зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, у второго – травма колена, но оба будут приходить в себя вне больничных стен – их жизням ничего не угрожает.

К слову, первая бригада скорой медицинской помощи прибыла уже спустя 4 минуты. Как отметил руководитель управления общественного здравоохранения, все реабилитационные мероприя­тия под контролем, в связи с чем призвал не верить распространяемой в Сети информации об острой нехватке крови для переливания.

Столичным департаментом полиции, в свою очередь, начато досудебное расследование по факту произошедшего по статье 345 части 3 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»), назначен ряд экспертиз. Кроме того, идет опрос очевидцев трагедии.