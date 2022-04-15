ДТП в Караганде: автомобиль "взобрался" на уличное ограждение

Автомобиль наехал на уличное ограждение в городе Караганде и буквально подмял под себя металлический забор, передает Kazpravda.kz.

Фото ДТП появилось в одном из местных пабликов. В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали публикацию.

15 апреля около 06:56 часов 32-летний водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Гоголя со стороны улицы Складской при повороте в сторону улицы Абдирова, не справился с рулевым управлением и наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадавших нет, авто получило механическое повреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы по результатам, которых будет принято процессуальное решение.