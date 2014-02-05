Дубай: дебют удался

Это крупнейшее событие в сфере здравоохранения Ближнего Востока проводится с 1977 года. В нынешней выставке приняли участие более 3 тыс. компаний из 63 стран мира. Казахстанская фирма по итогам двусторонних встреч заключила несколько договоров с партнерами из Италии, Южной Кореи, Пакистана, Сирии и ряда других стран.

– У нас сложное и трудоемкое направление работы – производство медоборудования и техники, комплектация автомобилей скорой медицинской помощи, мобильных систем и комплексов, – отметил президент отечественной компании Рахат Байзаков.

Дебютное участие казахстанцев в Arab health – знаковое событие для отрасли. Объем отечественного рынка медицинского оборудования оценивается ориентировочно в 200 млн. долларов в год, при этом 90% здесь составляет импорт. Осмотревший стенд генеральный консул РК в ОАЭ Аскар Шокыбаев подчеркнул, что Глава государства уделяет особое внимание внедрению мер, направленных на системные решения в области медицины. Кazmedpribor, участвуя в подобных выставках, вносит свой вклад в развитие отечественного здравоохранения, внедряя инновационные решения в сфере медицины.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА