Дубай: дебют удался

Политика
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Это крупнейшее событие в сфере здравоохранения Ближнего Востока проводится с 1977 года. В нынешней выставке приняли участие более 3 тыс. компаний из 63 стран мира. Казахстанская фирма по итогам двусторонних встреч заключила несколько договоров с партнерами из Италии, Южной Кореи, Пакистана, Сирии и ряда других стран. 

– У нас сложное и трудоемкое направление работы – производство медоборудования и техники, комплектация автомобилей скорой медицинской помощи, мобильных систем и комплексов, – отметил президент отечественной компании Рахат Байзаков. 

Дебютное участие казахстанцев в Arab health – знаковое событие для отрасли. Объем отечественного рынка медицинского оборудования оценивается ориентировочно в 200 млн. долларов в год, при этом 90% здесь составляет импорт. Осмотревший стенд генеральный консул РК в ОАЭ Аскар Шокыбаев подчеркнул, что Глава государства уделяет особое внимание внедрению мер, направленных на системные решения в области медицины. Кazmedpribor, участвуя в подобных выставках, вносит свой вклад в развитие отечественного здравоохранения, внедряя инновационные решения в сфере медицины.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА

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