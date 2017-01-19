​Дубль Романа Старченко

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Аскар Бейсенбаев

Несмотря на то что российская команда была абсолютным аутсадером (сейчас эта дружина, испытывающая большие трудности, находится на самом дне турнирной таблицы) встречи, все же она смогла неплохо контролировать ситуацию в течение почти двух периодов. Хозяева, забив уже на второй минуте, вели в счете большую часть матча, пока наш канадец Кори Тривино на 37-й минуте не сравнял счет.

В заключительной двадцатиминутке очень порадовал нападающий сборной Казахстана Роман Старченко, который вернулся на лед после травмы и сразу же принялся наверстывать упущенное. Он забил голы на 44-й и 50-й минутах. В промежуток между этими небольшими мгновениями результативную атаку на 47-й минуте провел и капитан «барсов» Брендон Боченски. Окончательный счет в матче был установлен за десять секунд до сирены, когда россияне смогли отыграть еще одну шайбу, но уступили казахстанцам с общим счетом 2:4.

После этой победы «хищники» из Астаны закрепились на 6-м месте в Восточной конференции.

В это же время прошли и очередные матчи чемпионата Казахстана. Лидер национального первенства кокшетауский «Арлан» на своей площадке одолел со счетом 5:2 усть-каменогорское «Алтай-Торпедо». Столичный «Номад» у себя дома уступил ХК «Алматы» – 0:3. В Павлодаре местный «Ертiс» с сухим счетом 2:0 обыграл петропавловский «Кулагер», и, наконец, «Астана» на своем корте уступила рудненскому «Горняку» – 1:3.

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