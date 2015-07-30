Дуэт Марии и Маулена Свежий выпуск 676 Аида АХМЕТОВА

фото из архива конкурса

Позади уже 11 регионов Казах­стана, где уже состоялись кастинги и определены победители. Число юных участников приблизилось к 1 650, все они стали обладателями сертификатов и дисков с гимном конкурса. В каждой области подарки дарит организатор Bala Turkvizyon-Казахстан – Фонд Алии Назарбаевой «Жандану әлемі», чьи проекты направлены на поддержку талантливой молодежи Казахстана.

Во дворец культуры «Мирас» приехали ребята со всех уголков области. Перед началом состязания их ждал сюрприз: цирковой коллектив «Арена чудес» устроил красочное представление. Участников было много. Так, Лина, Айша, Настя и Сымбат, а вместе – квартет «Цветы» – поют уже 5 лет, и репертуар юных вокалистов такой же солнечный, как и конкурс, в котором только жизнерадостные и веселые песни. В Костанае впервые на кастинг пришел дуэт близнецов. 9-летних Дину и Дану привела педагог музыкальной школы-гимназии № 21 города Рудного Зульфия Сарсенбаева. Выступление девочек отметила заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова: «Я знаю, что у близнецов лучшее слияние голосов, вам обязательно нужно выступать вместе, у вас большое будущее!»

Многие талантливые исполнители не оставили равнодушными и Айжан Нурмагамбетову, и певца Нурлана Еспанова, и будущего наставника и продюсера полуфиналиста от Костанайской области Шахризата Сейдахмета. После жарких споров жюри выбрало победителей, ими стали Мария Кунщикова и Маулен Кадиров.

Оба полуфиналиста – костанайцы. 11-летняя Маша поет с ранних лет, и поначалу родители не придавали этому значения. Но когда девочка заняла первое место на конкурсе в детском саду, мама отдала ее в студию для одаренных детей. Педагог по вокалу Александр Калугин привил любовь к казахской и русской народной музыке. А еще Маша занимается рукоделием и рисованием, у нее много друзей. Маулену 12 лет. Мальчик вырос в творческой семье, его папа – солист Костанайской областной филармонии и сам занимается с сыном вокалом. Маулен любит классическую и популярную музыку, из казахстанских певцов ему больше всех нравится Серик Ибрагимов. В свободное время Маулен занимается спортом, есть у него и хобби – он пародирует знаменитых артистов.

Маша Кунщикова и Маулен Кадиров теперь отправятся в «Звездный дом» в Алматы, где после занятий с педагогами по вокалу, сценическому мастерству и хореографии выступят в полуфинале и финале конкурса в Астане 16–17 сентября. Новый дуэт будет бороться за право представить Казахстан в гранд-финале Международного конкурса детской тюркоязычной песни Bala Turkvizyon в Стамбуле.