Дуэт мошенников задержали в Алматы

Несколько алматинцев обратились с заявлением в полицию. История была у всех одинаковой - при покупке квартиры продавец скрылся с деньгами в неизвестном направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

55-летний гражданин К. и его 40-летняя спутница распространили информацию о том, что у них имеется квартира, которая находится в ипотеке и, по сложившимся обстоятельствам, ее срочно продают по заниженной цене. Естественно, покупателей нашлось немало. Получив деньги за "продажу", пара "залегала на дно".

"Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых. На данный момент в управлении полиции имеются заявления от семи потерпевших. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.1 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

На данный момент проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Задержанные проверяются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям, добавили в полиции.