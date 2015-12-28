​Дуэт науки и практики

Своим опытом поделились профессор Клара Шалабаева и кандидат медицинских наук Марат Ауельбаев. Новую технологию, позволяющую восстанавливать слух у больных, обреченных на глухоту, представил доктор медицинских наук, профессор Серик Нугманов. Она состоит в восстановлении слухового прохода у больных с врожденной атрезией, то есть его отсутствием. Такая практика впервые в мире была применена в нашей стране и несколько лет назад запатентована казахстанскими специалистами. Уникальная операция в рамках практической программы конференции была сделана пациенту из Западно-Казахстанской области. Как рассказал руководитель областного управления здравоохранения Хамидолла Ирменов, сложнейшая методика будет осваиваться и уральскими хирургами.

Также речь шла о применении современных компьютерных технологий в диагностировании и лечении различных заболеваний. Таким образом, считают организаторы конференции, тесная связь науки и практики способствует повышению качества медицинского обслуживания населения региона.