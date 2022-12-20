Дуэт вымогателей задержали в Таразе

Мужчин задержали при получении очередной суммы денег.
В полицию Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 26-летний горожанин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина сообщил, что неизвестные, шантажируя, еженедельно вымогают у него 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации. Всего у потерпевшего потребованы 2 млн тенге.
Сотрудники УБОП Департамента полиции Жамбылской области при получении 200 тысяч тенге задержали 28- и 29-летних местных жителей.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Вымогательство" УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания.
29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Тараз. В отношении его соучастника избрана мера пресечения "Подписка о невыезде". Установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.
Проводятся все необходимые следственные мероприятия, добавили в полиции.