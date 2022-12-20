Дуэт вымогателей задержали в Таразе

Фото: polisia.kz

В полицию Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 26-летний горожанин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина сообщил, что неизвестные, шантажируя, еженедельно вымогают у него 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации. Всего у потерпевшего потребованы 2 млн тенге.

Сотрудники УБОП Департамента полиции Жамбылской области при получении 200 тысяч тенге задержали 28- и 29-летних местных жителей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Вымогательство" УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания.

29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Тараз. В отношении его соучастника избрана мера пресечения "Подписка о невыезде". Установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия, добавили в полиции.