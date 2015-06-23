Дух единства и взаимопонимания Свежий выпуск 561 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

На обсуждение ассамблеи вынесен ряд вопросов, касающихся укрепления единства народа и формирования политико-правовой культуры граждан. Государственные чиновники, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, руководители этнокультурных объединений поделились своим видением того, как достичь сплоченности и взаимопонимания.

– Единство казахстанцев – это бесценный залог необратимости движения Казахстана вперед, это постоянно подчеркивает Глава государства, – обратился к аудитории Розакул Халмурадов, депутат Мажилиса Парламента. – Этот, на первый взгляд, простой принцип общежития является и сегодня основным решением новых глобальных противоречий и вызовов времени. Единство народа Казахстана, государственный язык, равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь и судьбу Родины станут тем крае­угольным камнем, который обеспечит успешный прогресс республики. Экономическая состоятельность помноженная на внутриполитическую стабильность и межнациональное согласие дают эффект единения народа.

На сессии не обошли вниманием и такой важный вопрос, как развитие государственного языка. Методист отдела культуры и развития языков акимата Арыси Анна Шолгина считает, что знать сегодня казахский не только перспективно, но и жизненно необходимо. От этого зависит многое, в том числе и востребованность специалистов на рынке труда. Свою лепту в этот процесс в состоянии внести этнокультурные объединения.

Руководитель секретариата АНК ЮКО Муратали Калмуратов в своем выступлении обозначил комплекс мер, которые необходимо принять в этноконфессиональной сфере. В первую очередь речь идет о развитии всеказахстанской культуры. В этом плане проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017» – хороший повод для проведения презентации культуры этносов Казахстана. Не менее важным фактором является и единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей. Процесс формирования общенационального исторического сознания должен происходить на основе единства, толерантности и патриотизма. Методология формирования такого сознания, убежден спикер, базируется на рассмотрении национальной истории казахов как единого неразрывного процесса и отражения в ней процессов культурного и экономического взаимодействия казахов и других народов, а также вклада различных этносов в историю страны. Практическая реализация этой задачи должна подразумевать поиск новых методов работы с населением. А значит, необходимо переосмыслить современное состояние этноконфессиональной ситуации в регионе, исходя из геополитических и республиканских реалий, и качественно пересмотреть работу ассамблеи области и государственных структур по вопросам реализации государственной этноконфессиональной политики.

Наряду с рассмотрением важных вопросов, касающихся стратегии и тактики дальнейшей работы АНК ЮКО, на сессии наградили активистов. Юбилейную медаль 20-летия Ассамблеи народа Казахстана за достойный вклад в укрепление единства народа страны получил ряд известных в области граждан. Среди награжденных также аким области Аскар Мырзахметов, которому медаль вручил Р. Халмурадов. Почетную грамоту АНК получили Маргарита Коростелева, директор акционерного общества «Эластополимет» Кентау, и Яха Сапаева, член правления областного чечено-ингушского этнокультурного объединения. Пять южноказахстанцев, среди которых лидеры этнокультурных центров, получили благодарственные письма, а семь человек – премию акима области «Бауырмал» – за созидательную работу по укреплению дружбы, мира и межэтнического согласия между этносами, проживающими в Южном Казахстане.



