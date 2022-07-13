Дух Нового Казахстана

При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным своей Родине должно стать целью каждого молодого человека, подчеркнул Президент. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи.

Говоря о стремлении к знаниям, Глава государства заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные цели.

Пленарное заседание съезда состоялось 12 июля: оно началось с видеопослания Касым-Жомарта Токаева. Обращаясь к участникам мероприятия, Президент обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Внеочередной VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» собрал в поселке Зеренда Акмолинской области более 350 участников – как избранных из всех регионов страны делегатов, так и важных и интересных гостей и спикеров. Мероприятие для крупнейшего молодежного объединения страны стало знаковым: на съезде принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование молодежной организации.

Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.

Что касается такого приоритета как воспитание патриотизма, то здесь Президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.

Пожелав успехов работе съез­да, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые на нее возложены.

На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии «AMANAT».

– Очередным этапом модернизации партии является «перезагрузка» ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа «перезагрузки». Также пересмотрен состав Центрального совета организации, – сообщил Нуржан Жетписбаев.

В ходе пленарной сессии делегаты съезда озвучивали предложения, касающиеся не только деятельности молодежного крыла, но и другие важные инициативы. Так, медиаволонтер Диас Камериданов предложил партии инициировать создание единой платформы Tarih на казахском и английском языках, где будут содержаться цифровые копии всех исторических материа­лов и документальных фильмов, что позволит диджитализировать историю Казахстана и сделать ее доступной для всех.

Волонтер Алматинского городского филиала молодежного крыла партии Ариана Белобжицкая предложила создать Академию волонтеров, включающую в себя 100 школ добровольцев. По ее мнению, это позволит собрать волонтеров разных направлений на единой площадке, где они смогут получать новые знания, опыт и компетенции, в том числе от зарубежных экспертов.

Военнослужащий Улан Мырзабай из Актобе, который находился на боевом посту во время январских событий, подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, и в этом плане проект Qaisar, реализуемый молодежным крылом партии актуален как никогда. Улан отметил, что в этом году проектом охвачено более 2 000 старшеклассни­ков по всей стране и его надо активно продолжать.

Учитель информатики школы села Озерное Северо-Казахстанской области Асыл Ахметова обратила внимание на важность вовлечения в программы поддерж­ки молодежи людей из сельской местности. А также предложила провести в Казахстане в 2024 году Всемирные игры кочевников.

Общественный деятель Даулет Мукаев проинформировал участников съезда о проектах «Акылды жас Азамат» и AQYL BATTLE.

В ходе Съезда форвард футзального клуба «Кайрат», ставший лучшим бомбардиром Евро-2022 Биржан Оразов озвучил предложение переименовать молодежное крыло партии.

– Нет сомнений, что Новый Казах­стан будет строиться молодыми людьми, любящими свою Родину, образованными, умными, талантливыми и энергичными. Поэтому у меня есть предложение к делегатам изменить название молодежного крыла партии на «Жастар Рухы», – сказал Биржан Оразов.

Решение было поддержано всеми участниками мероприятия.

– Понятие «рух» несет в себе святые для нашего народа ценности. У этого названия очень глубокое значение, возлагающее большую ответственность. Новое название также требует кардинального изменения в работе организации. То есть обновленному молодежному крылу необходимо по-настоящему отстаивать интересы молодого поколения, – подчеркнул депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Член Политического совета партии «AMANAT», известный телеведущий Максат Толыкбай также поддержал предложение о переименовании молодежного крыла.

– Казахский народ издревле почитает понятия духа, чести. Духовное богатство – это нацио­нальное сознание, язык, менталитет. Будущее страны – в руках образованной молодежи, которая служит примером трудолюбия. Это то, что завещали нам предки, – сказал Макстат Толыкбай.

Подводя итоги Съезда, Председатель партии «AMANAT», спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан­ строится во благо будущего молодежи.

– Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в нашу Конституцию по инициативе Президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии «AMANAT» поставил перед молодежным крылом ряд задач. В их числе – внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи, проведение ярмарки проектов и других мероприятий для талантливой молодежи, повышение эффективности учебных программ для молодежных лидеров, усиление работы по решению проблем молодежи категории NEET, создание дискуссионной площадки «Бір толқында» и рекрутингового агентства по трудоустройству выпускников вузов.

Решением VI внеочередного Съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменено наименование молодежной организации. Состав Центрального совета расширен за счет привлечения активных лидеров общественного мнения, представителей НПО и так далее.

Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» в Зеренде стартовал 11 июля. В первый день на его полях состоялось первое заседание новой диалоговой площадки Jas Talks по теме «Новый Казахстан и современная геополитическая ситуация в мире». Первым ее гостем стала заместитель Руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

В ходе дискуссии с делегатами молодежного съезда Аида Балае­ва отметила, что существенный вклад в реализацию политических реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева вносит именно молодежь, которой предстоит строить Новый Казахстан.

– Будущее нации напрямую зависит от молодого поколения. В настоящее время реализуются десятки государственных программ, благодаря которым новое поколение достигает успехов во всех сферах. Президент возлагает особые надежды именно на молодежь. В вопросе обновления молодежного крыла партии самое главное то, что должны быть тесные взаимоотношения со всеми стратами общества. Уверена, что Съезд придаст импульс развитию молодежной политики, – отметила Аида Балаева.

Также в первый день для делегатов были организованы образовательные тренинги по пяти направлениям: «Новый Казахстан:­ молодежь и модернизация», «Цифровая трансформация и молодежь», «Зеленая страна», «Интеллектуальное и креативное общество», «Здоровая нация».

Продлится VI внеочередной съезд теперь уже «Жастар Рухы» до 14 июля.