Дух победителей

Министерство культуры и спорта отметило лучших в спортивной сфере. Особый акцент в этот раз был сделан на сельском спорте, работе детских тренеров, методистов и меценатов. Отдельное внимание уделили представителям СМИ. Впервые в рамках традиционной премии имени спортивного журналиста Сейдахмета Бердикулова победители получили по одному миллиону тенге.

– Хотел бы поздравить всех лау­реатов. В этом году у нас было много побед и достижений. И лучшие из спортсменов сегодня находятся здесь, вместе с нами. Государство делает все возможное для популяризации спорта и мотивации спортсменов быть лучшими в своем деле. Но впереди еще много работы. Следую­щий год предолимпийский, и наши спортсмены должны завоевать максимальное количество лицензий. И, конечно же, главная цель – Олимпиада в Париже в 2024-м. На главных стартах четырехлетия мы должны показать достойный результат, – говорил в приветст­венном слове замес­титель министра культуры и спорта Серик Жарасбаев.

Лучшими из лучших стали 20 лауреатов в 14 номинациях. Так, лучшими спортсменами года признаны Жамиля Бакбер­генова (летние виды спорта) и Александр Герлиц (зимние виды спорта), лучшими тренерами – Нурсултан Темиров (летние) и Антон Жданович (зимние). Лучшая аккредитованная спортивная федерация страны – Национальная федерация конькобежцев, а лучшая спортивная организация года – КГКП «Спортивная организация инвалидов» Атырауской области. Управление физической культуры и спорта Карагандинской области заслуженно добилось звания лучшего спортивного региона страны.

Лучшим тренером года на селе назван Дастан Балабеков (область Жетысу), лучшими специалистами в области физической культуры и спорта – Ирина Новикова и Елена Галиц из Астаны. Лучший детский тренер – Самат Сапишев (Шымкент). Лучшая коман­да по игровым видам спорта – волейбольный клуб «Куаныш» (Северо-Казахстанская область). Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности – Бекжан Адамбеков (Туркестанская область).

В номинации «Прорыв года» победила теннисистка Елена Рыбакина. Звания «Лучший меценат» удостоен Кайырбек Хамзин (СКО). Лучшими спортсменами молодежного и юношеского состава стали Алан Курмангалиев, Евгений Федоров, Мария Бровкина. Премия спортивным журналистам имени Сейдахмета Бердикулова вручена Беку Толеуову (лучшая публикация), Аслану Каженову (лучший телевизионный репортаж), Галыму Сулейменову (лучший фоторепортаж).