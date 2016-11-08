Дух правосудия – справедливость Статьи 666 Жанылсын АРХАРОВА, судья Верховного суда РК

Представители судейского корпуса соберутся, чтобы определить дальнейшие пути развития отечественной судебной системы, «сверить часы», скоординировать будущие действия.



Участие в форуме – большая честь для каждого делегата, подобные встречи наполняют служителей Фемиды гордостью за принадлежность к судейскому сообществу. Именно на таких мероприятиях формируется подлинный корпоративный дух, который в немалой степени определяет высокую планку профессионализма и порядочности для людей, объединенных общими целями и ценностями.



Проведение съезда в год 25-летия Независимости нашей Родины делает это событие знаковым. Юбилей – весомый повод для того, чтобы оглянуться на пройденный путь, вспомнить то, что сделано, оценить качество фундамента, лежащего в основе нашего государства.



Мы прошли за четверть века огромный путь. История знает немного примеров столь быстрого и успешного продвижения в деле построения социально ответственного и предсказуемого правового государства. Для судебной сис­темы прошедшие годы были годами качественного и количественного роста.



Мы все время находились в активном поиске, чтобы найти процессуальные средства, способные удовлетворять требованиям быстрого, качест­венного, доступного правосудия. Прилежно изучали зарубежный опыт, чтобы внедрить в нашем законодательстве передовые наработки, совместить лучшие теоретические знания и практики других стран.



По мере укрепления материально-технической базы судов на всех уровнях, а в этом сегодня мы мало в чем уступаем развитым европейским странам, открывались новые суды, назначались новые судьи и набирались сотрудники аппарата. Создавались учебные центры для повышения профессионального уровня служителей Фемиды, проводились семинары и научные конференции, вводились современные форматы совершенствования судебной практики.



Отдельного упоминания заслуживает создание специализированных судов – экономических, административных, ювенальных. Как показала практика, если судьи получают возможность специа­лизироваться на одной сфере, качество принимаемых ими решений растет. Информатизация судов, внедрение новых коммуникационных технологий, соз­дание специальных сервисов и баз решений – все это вылилось в огромный банк данных, который сейчас доступен любому гражданину.



Перечисленное – лишь малая часть того, что сделано. Для любой страны, судебная система которой формировалась столетиями, список наших нововведений означал бы потрясение всех основ деятельности. Но для нас это было главным условием создания независимого, эффективно работающего суда.



Мощным импульсом для дальнейшей модернизации судебной системы стала реализация Плана нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех», в котором 10 шагов непосредственно отнесены к задачам судебной власти.



С 1 января 2016 года внед­рена новая структура судебной власти, соответствующая мировым стандартам. Судебный процесс сводится к трем инстанциям: первой, где дела рассматриваются по существу; апелляционной, осуществляющей проверку судебных актов, не вступивших в законную силу; кассационной, проверяющей судебные акты, вступившие в законную силу. Переход к трехзвенной судебной системе позволяет существенно упростить доступ к правосудию, сократить время для принятия окончательного решения по делу. Если при ранее действовавшей пятиступенчатой системе отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня все дела разрешаются в пределах шести-девяти месяцев.



Ни одна судебная реформа ничего не стоит без людей, которые могут достойно отправлять правосудие. В связи с этим был серьезно скорректирован процесс отбора в судьи, и новые подходы уже применяются. Если по результатам конкурса в сентябре 2015 года не прошли конкурсный отбор менее 3% от количества претендентов на судейские должности, то в марте текущего года – каждый четвертый участник конкурса. Существенно повышены требования к действующим судьям. Впервые за последние 20 лет (со времени аттестации в 1996 году) проводится процедура оценки профессиональной деятельности в отношении 1 220 судей.



Решены все организационные вопросы по передаче Верховному суду Академии правосудия, что позволит максимально сблизить учебный процесс и судебную практику.



Судебная система не может эффективно работать, если общество не уважает служителей Фемиды. Уважение общест­ва к третьей ветви власти, авторитет судей не возникают сами по себе только потому, что этого требует закон. Репутация создается долго и требует постоянного подтверждения. Неосторожное заявление в зале суда или некорректная формулировка в судебном акте способны погубить доверие, которое приобреталось в течение многих лет. Одно нарушение одного судьи наносит удар по всей сис­теме. Потому что уважение, которого мы заслуживаем, базируется на соблюдении этических и нравственных норм.



Во исполнение 19-го шага Плана нации судейским сообществом разработан проект нового Кодекса судейской этики, который содержит подробные положения, представляющие собой практические рекомендации по самым разным аспектам профессиональной и внеслужебной деятельности судьи. В нем учтены вопросы независимости судьи, его профессионального и личностного роста, соблюдения им принципов равенства и беспристрастности, а также отражены правила поведения при исполнении служебных обязанностей, в общественных местах и в быту, проблема конфликта интересов. Обсуждение и принятие нового Кодекса – один из цент­ральных вопросов нынешнего съезда судей.



Сегодня отечественная судебная система занимает все более важное место в жизни общества, уверенно выполняя роль, возложенную на нее Конституцией. Количест­во обращений в суды всех уровней непрерывно растет. Растет и влияние принимаемых нами решений на умонастрое­ния граждан. Каждое дело, решенное по закону и справедливости, укрепляет авторитет судов, делает наше общество более устойчивым, стабильным и эффективным.



Нам есть, над чем работать, мы знаем, в каком направлении двигаться. Ориентиры определил наш Елбасы, выступая на VI съезде судей ­Казахстана. «В ХХI веке важнейший критерий развитости наций – это безупречная и эффективная национальная судебная система. Независимый и справедливый суд – стержень деятельности любого государства. Без этого ни в одной стране мира, тем более в самых развитых государствах, не может быть ни благоприятного инвестиционного климата, ни высокого уровня благосостояния граж­дан, ни успешного развития общества», – сказал Президент.



Дух правосудия – это справедливость. Вера людей в справедливый суд зависит от каждого судьи.

