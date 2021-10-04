Сауран

Средневековое городище Сауран расположено вдоль трассы Западная Европа – Западный Казахстан практически на границе Туркестанской и Кызыл­ординской областей. И где еще, если не здесь, встречать гостей из соседнего региона и передавать эстафету экспедиции, в задачу которой входит пополнение знаний об историческом, культурном и природном наследии родного края?!

– Для меня счастье созерцать это величие нашей истории, – говорит известный поэт Нармахан Бегалиулы. – Сауран имеет исключительное значение для изучения прошлого, он упоминается всеми средневековыми авторами, писавшими о событиях в Присырдарье и в казахских степях. Два десятилетия назад я был участником подобной экспедиции, организованной редакцией газеты «Егемен Қазақстан» накануне 1500-летнего юбилея Туркестана. Тогда мы пешком прошли от Сайрама до Туркестана, так что это вторая подобная экспедиция в моей жизни. Она имеет огромное воспитательное значение. Это наша история, ведь мы являемся потомками наших славных предков. Это наш дух. И в Сауране мощь прошлого ощущается особенно сильно. Это важно для будущего.

С трассы хорошо видны остатки крепостных стен древнего города. Возвышаясь над ровной степью и охватывая территорию городища площадью более 40 га, они непременно привлекают внимание путников.

Свернув с трассы и проехав по проселочной дороге чуть больше полутора километров, приближаемся к руинам, рассматривая широкий оборонительный ров у их подножия, мощные круг­лые башни по углам причудливо изогнутых стен. Местами стены над рельефом возвышаются на 7–8 мет­ров, а кое-где уже пре­вратились в оплывшие валы. Ни одно городище в Казахстане не имеет столь хорошо сохранившихся крепостных стен, по которым можно восстановить всю систему средневековой фортификации.

Сегодня попасть в город можно через северные крепостные ворота – это один из важных фортификационных узлов, восстановленных благодаря государственной программе «Культурное наследие». Несколько лет экспедиция Института археологии

им. А. Маргулана и Южно-Казахстанского областного историко-крае­ведческого музея исследовала памятник средневековой архитектуры.

С известным писателем и драматургом Мархабатом Байгутом уверенно ступаем на мост, восстановленный надо рвом, практически сразу же попадая в центр города. По этой дороге когда-то въезжали в Сауран средневековые караваны, доставлявшие по Великому шелковому пути ткани и китайский фарфор, чай и лекарства.

Эпицентром общественной жизни средневековых поселений был регистан. В Сауране он располагался недалеко от северных ворот. К площади, вокруг которой формировалась застройка, ведет одна из магистральных улиц. По периметру площади хорошо просматриваются массивные развалины грандиозных построек из обожженного кирпича. С западной стороны регистана располагалась соборная, или пятничная (жума), мечеть – обязательное и значительное сооружение любого мусульманского города. Ширина комплекса по наружным линиям стен – 31 м. Это традиционный для позднего средневековья пространственно-композиционный тип замкнуто-дворовых мечетей. Сауранская мечеть стоит в одном ряду с более масштабными соборными мечетями Самарканда – Биби-ханым (конец XIV в.), Ташкента – мечеть Джами (конец XV в.) и Бухары – мечеть Калян (первая четверть XVI в.).

При расчистке полов мечети археологи обнаружили клад – 11 маленьких тряпичных узелков с медными монетками. Однако они плохо сохранились и по большей части «не читаемы». Чуть лучше состояние монет из клада, обнаруженного при зачистке пола в центральном михрабном зале.

Сауран вообще оказался богат на клады. В одной из усадеб удалось обнаружить сразу 25 кг медных монет, хранившихся под землей почти 300 лет. Часть из них изготовлена на местном монетном дворе. Есть среди находок и деньги, отчеканенные в России при втором русском царе из династии Романовых. На многих есть изображение Георгия Победоносца и знак Московского монетного двора. Ученые говорят, что уникальность клада не в самих монетах, а в их количестве.

Сауран вошел в историю как город с покачивающимися минаретами, которые в некоторых древних источниках называли чудом света. Остатки медресе обнаружены под холмом в северной части площади, где в нее вливается магистральная улица. К сожалению, фундаменты – это все, что осталось от данной конструкции. После того как город в XVIII веке был постепенно заброшен, его архитектурные сооружения для окрестных жителей долгое время служили местом добычи качественного строительного материала.

Так угасло историческое городище, которое в средневе­ковье было тесно связано с древним Туркестаном, а в середине XIII века – со столицей Ак Орды. Но это место и сейчас пропитано особой энергетикой, которую ощущаешь сразу, как только ступаешь на эту землю.

– Посмотрите вокруг – дух захватывает! – говорит Мархабат Байгут. – Это великий курган, под ним – городище, которое имеет уникальную сохранность. В мире нет больше такого. Есть нации, у которых нет ни одного метра своей земли. У нас же такие бескрайние просторы! Мы должны ценить каждую пядь и знать историю, быть благодарными предкам. Этому помогает экспедиция «Атамекен». Отрадно, что в Туркестанской области создан новый район и назвали его Сауран, что укрепит интерес к истории древнего города. Пусть живет в веках вечная степь!

Аким района Сауран Гани Рыс­беков рассказал участникам экспедиции о новом административном образовании на карте области. Общая площадь района, созданного по Указу Президента в марте текущего года, около 650 тыс. га. В его составе 12 сельских округов. Здесь проживает чуть больше 105 тыс. человек, из которых 13 тыс. – жители районного центра – села Шорнак.

Этот населенный пункт, как и расположенный в 20 км от него древний Сауран, хранит дух истории, что уже само по себе является определяющим фактором в его развитии.

– Возникший как торговый центр на Великом шелковом пути, а в средневековье ставший цент­ром Ак Орды, сейчас Сауран вернул свой статус, – рассказал в ходе общения с участниками экс­педиции «Атамекен» Гани Рыс­беков. – Составлена «дорожная карта» развития нового района, запланировано строительство административно-делового центра в Шорнаке. Думаю, что к традиционному занятию сельским хозяйством у местных жителей появится возможность внести вклад в развитие туризма. Сейчас решается вопрос о создании туристического маршрута, который свяжет Туркестан и Сауран. Мы добились решения вопроса обустройства съезда с трассы к древнему городищу, и теперь туристам не придется ехать до него 12 км и столько же обратно, чтобы попасть в Сауран. Верю, что со временем решится вопрос соз-

дания здесь музея под открытым небом. Это позволит максимально продлить жизнь уникального памятника.

Городище Культобе

Чуть больше 40 км пути по меж­дународной трассе – и вот наша экспедиция уже в Туркестане. На въезде все прильнули к окнам автомобиля, рассматривая появившийся на горизонте город: со всех сторон видны высотки, башенные краны. Кто не был в Туркестане последние год-два, не узнают город. Изменения грандиозны и касаются не только строительства современных микрорайонов, парков, развлекательных цент­ров, спортивных и социальных объектов.

Слева от мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи в исторической части Туркестана раскинулся целый город. Его открыли археологи, на протяжении трех лет занимающиеся раскопками древнего городища Культобе. Ученые утверж­дают, что именно с него более

2 000 лет назад начиналась история древнего города, самые ранние памятники которого датируются первыми веками нашей эры.

Долгое время Туркестану не везло с раскопками, несмотря на то, что первые археологические материалы с поселения Культобе были получены Туркестанским археологическим отрядом под руководством Таисии Сениговой еще в 1972 году. В начале 80-х здесь опять появились археологи, но снова ненадолго, да и археологические исследования велись без какой-либо научной программы.

Первый же профессиональный археолог здесь побывал на несколько десятилетий раньше, в первые годы советской власти. Это был Михаил Массон – ученый с мировым именем. Он приезжал в Туркестан для исследования ханаки мавзолея, реставрация здания которого намечалась. На тот момент культурные напластования скрыли 1,5–2 м его основания, нынешней нижней панели не было видно, и здание имело совсем другой вид.

Михаил Евгеньевич был человеком универсальных знаний и отнесся к реликвии как к историко-архитектурному памятнику. Он дал периодизацию строительства мавзолея, ввел в науку все сохранившиеся письменные материалы, легенды. Для того времени это было максимально полное исследование.

Михаил Массон установил, что вокруг ханаки нет слоев ранее XIII–XIV веков, то есть мавзолей построен не на территории города, а на территории древнего некрополя. Оставался неясным вопрос: а где же, собственно, сам город? Времени на раскопки не было. Массон предположил, что ранний город Яссы времен Ходжи Ахмета Яссауи находится южнее самого здания ханаки. И он не ошибся. Теперь это уже совершенно очевидно: древний город начинался в 350 м от мавзолея.

Чтобы окончательно доказать это, понадобилось три года работы археологической экспедиции Казахского научно-исследовательского института культуры, продолжившей раскопки, начатые при подготовке празднования 1500-летия Туркестана. Они являются частью генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. Поставлена задача не только превратить древнее поселение в объект изучения, но и сделать так, чтобы они работали на имидж страны, привлекали туристов и приносили доход в казну.

В ходе реализации научного проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», которым руководит генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов, археологи нашли уникальные артефакты. Они демонстрируют яркую картину жизни древних жителей города в разрезе четырех важнейших эпох: кангюйской, раннесредневекового периода, времени расцвета городской культуры, периода жизни и деятельности Яссауи, а также эпохи Казахского ханства.

За три года раскопок ученые Казахского научно-исследовательского института культуры исследовали 30 га территории, обнаружив, законсервировав и частично реставрировав десятки исторических объектов от эпохи канглы, датируемой II–I веками до н. э., до XIX–начала ХХ веков. Самым древним объектом в этом полевом сезоне является крепостная стена древней цитадели I в. до н. э.–IV в.

Параллельно с проведением археологических раскопок идет работа над созданием археологического парка – музея под открытым небом. Уже отреставрированы укрепленный храм, построенный в I в. до н. э.–II в. Этим же периодом датируется фрагмент стены и цитадели башни. Комплекс алтарьных помещений, как и отреставрированный жилой дом, возведены в X–XII веках. Гончарная мастерская с печью для обжига изделий из глины, жилой дом ремесленника датируются XV–XVII веками. Столетием позже свой дом здесь построил богатый землевладелец.

В качестве главных пунктов будущего туристического маршрута выбрали древние постройки с алтарями и различные комплексы. Примечательная особенность городища Культобе в том, что туристы здесь смогут увидеть все этапы развития города, начиная с I века и заканчивая XX .

Участники экспедиции смогли пройтись по улицам Культобе, хотя экскурсии для туристов здесь пока не проводятся – работа над созданием музея под открытым небом продолжается. После завершения консервации и реставрации, обустройства пешеходных дорожек все желающие смогут прогуляться по средневековым улочкам, сравнить, как жили наши предки и как живем мы, оценить, как далеко шагнула за прошедшие столетия цивилизация.

Однозначно, посмотреть есть что. Только в этом году археологами выявлено 11 объектов жилого, общественного и фортификационного характера. Территориально они расположены на всех трех участках исследований, проводившихся с 2019 по 2021 год. У музея под открытым небом «Городище Культобе» есть все шансы стать одним из самых популярных туристичес­ких объектов среди культурных и сакральных памятников Туркестанского оазиса. А их на юге много.

С древнейших времен в Цент­ральной Азии Южный Казахстан занимал особое место. Об этом свидетельствуют многочисленные следы древних цивилизаций, найденные при раскопках, – это доказательства высокоразвитой материальной и духовной культуры. Города Отрар, Сайрам (Испиджаб), Сауран, Созак, Туркестан (Яссы) и другие были не только торговыми центрами, но и средоточием науки и культуры.

В этом еще раз убедились участники экспедиции «Атамекен», главная цель которой – популяризация историко-культурного наследия нашей страны.