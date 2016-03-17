​Дух Шелкового пути

Международная научно-прак­тическая конференция, главной темой которой стали возможности сопряжения интеграционных форма­тов и национальных проектов стран региона, состоялась в Университете Нархоз. Организовал встречу вуз совместно с неправительственной организацией – фондом Global Monitor при финансовом участии Российского фонда поддержки публичной дипломатии им. А. Горчакова. К разговору пригласили ученых и экспертов из Китая, Турции, России, Узбеки­стана, Кыргызстана и Казахстана.

Приветствуя гостей, ректор вуза профессор Кшиштоф Рыбиньски сообщил, что Новый экономический университет им. Т. Рыскулова недавно был переименован в Университет Нархоз. Он подчеркнул, что обсуждаемые интеграционные проекты чрезвычайно важны для экономики и имеют долгосрочную перспективу.

– К примеру, экономический пояс вдоль Шелкового пути нацелен на сотрудничество Китая, Центральной Азии и Европы и объединяет два с половиной миллиарда людей, – продолжил ректор. – Этот проект важен еще и потому, что показывает: несмотря на глобальный кризис, можно успешно развивать взаимовыгодную интеграцию экономик разных стран.

Университет Нархоз, по его словам, участвует во многих консорциумах и проектах. Так, в апреле здесь состоится Международная неделя. Университеты Китая, России, Турции, Узбекистана, Казахстана, всего более чем из 20 стран, обсудят вопросы интеграции науки и образования государств Цент­ральной Азии с мировой экономикой.

Вуз сегодня разрабатывает девять проектов на государственные гранты. Среди них такие темы, как логистика, транспорт, связь, их интеграция в мировые отношения. Нынешняя конференция, к примеру, стала частью большого научного проекта Университета Нархоз «Новый Шелковый путь: от регионального развития к интеграции Казахстана в мировое экономическое и политическое пространство». Руководитель этого проекта профессор Амина Аубакирова сказала, что Правительство нашей страны в связи с выдвинутым Президентом мегапроектом «Новый Шелковый путь» разработало комплексный план, который успешно реализуется. Главная цель таких мероприятий – становление Казахстана как торгового, логистического и делового хаба в Центральной Азии. В рамках Национального плана «100 конкретных шагов» по интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки принята отдельная программа «Евразийский трансконтинентальный коридор».

Руководитель Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй представил китайское видение интеграционных процессов в Евразии. В частности, он подчеркнул, что Китай и Казахстан имеют все возможности и основания для экономического сотрудничества и торговли. Тем более что «границы между странами превышают 1 700 км, а это более половины Цент­рально-Азиатской границы Китая». По мнению китайского ученого, надо активнее привлекать частные инвестиции для сопряжения экономического пояса Шелкового пути, «Нұрлы жол» и Евразийского экономического союза.

Профессор МГУ им. М. Ломоносова Ольга Кудрявцева в качестве конкретного примера сотрудничества в рамках ЕАЭС назвала экономические перспективы, заключенные в возобновляемых источниках энергии. Для Казахстана эта тема актуальна, не случайно страна заявила ее главной на предстоящей ­ЭКСПО-2017. Говоря о взаимодействии с Университетом Нар­хоз, Ольга Владимировна сообщила, что казахстанских студентов ожидают в апреле на ежегодном форуме молодых ученых МГУ.

– Отбор научных докладов был жестким, поэтому радует, что казахстанцы его успешно про­шли, – продолжила она. – Доклад одного из студентов как раз затрагивает тему водопользования и возобновляемых источников энергии. Для нас тема интересна, так как мы сейчас работаем над методиками полного учета экосистемных услуг. Другой студент будет рассказывать об устойчивом транспорте Алматы.

Справедливости ради следует напомнить, что идея воссоздания Шелкового пути в том или ином виде существует давно: так называемый новый Шелковый путь – железная дорога от Ляньюньгана до Роттердама протяженностью 10,9 тыс. км – был введен еще в 2001 году.

– Тогда в солидном европейском журнале я прочитала статью о якобы бесперспективности этой дороги, – рассказала профессор Университета Нархоз Амина Аубакирова. – Но сегодняшние успехи Китая заставили пересмотреть связи Запада и Востока с новых позиций.

А это значит, что древний Шелковый путь, который пролегал через Казахстан, стал востребованным. Поэтому становление нашего государства как торгового, логистического и делового хаба Центральной Азии обязательно состоится.