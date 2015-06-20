Духовная аура столицы Статьи 743 Досжан НУРГАЛИЕВ

– Аким Уртайулы, за годы независимости Казахстан под руководством выдающегося политика современности Президента Нурсултана Назарбаева достиг небывалых вершин политического и экономического триумфа. Между тем из общей массы событий и решений, предопределивших подобный сценарий развития, порой трудно выделить какую-либо веху в качестве исключительной судьбоносной доминанты. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение относительно того, какие шаги в начале обретения независимости носили поистине судьбоносный характер?



– Во-первых, это решительный отказ от ядерного арсенала, что, по сути, положило начало многовекторной политике нашего государства и активному развитию отношений со странами мирового сообщества. Другим важнейшим решением, сыгравшим решающую роль в развитии и укреплении суверенитета Казах­стана, безусловно, является перенос столицы из Алматы в Астану.



Что касается ядерных боеголовок, то в этой связи для меня памятна встреча с Президентом накануне вхождения Казахстана в число безъядерных государств. Во время этой встречи Нурсултан Абишевич обратился ко мне с довольно не­ожиданным вопросом. Речь шла о ракетных шахтах Казахстана, где было размещено свыше одной тысячи ядерных боеголовок. Причем следует понимать, что их предназначение имело как оборонительный, так и наступательный характер.



"Как ты думаешь, что нам делать со всем этим смертоносным арсеналом?" – спросил Президент.



Подобного вопроса я никак не ожидал и потому лишь растерянно промолвил, дескать, вы – Президент, вам и решать…



Нурсултан Абишевич, заметив мое замешательство, без тени укоризны произнес: "Я обращаюсь к тебе, как к писателю, человеку, который мог бы развеять мои сомнения в отношении этой дилеммы. Ведь творческим людям больше других свойственно интуитивное осмысление ситуации, нежели просто созерцательность".



На это я ответил, что в данном случае вряд ли чем смогу помочь, поскольку дело это не моей компетенции, однако при этом заметил, что в одном из произведений Чехова есть символический намек на то, что смертоносный механизм рано или поздно приводится в действие.

Тут лицо Президента озарилось яркой улыбкой: "Как же, как же, помню, про ружье…"



Знаешь, Аким, возможно, в этой истине и заключается суть решения данной дилеммы, – произнес он в тот момент…



Иногда, возвращаясь в мыслях к этой теме, я спрашиваю себя о том, что было бы с нашей нынешней экономической и политической состоятельностью, если бы ядерный арсенал оставался при нас? Наверняка в этом случае нам пришлось бы жить под перекрестным огнем международной критики и бесконечной политической полемики. К тому же приходилось бы отвлекать огромные средства из бюджета на содержание всего этого "хозяйства". И наверняка в этом случае пришлось бы урезать какие-то социальные и другие программы развития, направляя ресурсы в "черные дыры" ракетных шахт…



И если от конструктивного решения данного вопроса зависело многое в нашей дальнейшей судьбе, то значение переноса столицы с юга на север также имело принципиальную важность с точки зрения укрепления нашей государственности, о чем, собственно, говорится немало.

Между тем в древние времена у наших предков, обитавших здесь, было несколько столиц, которые, как ни странно, носили название "астана"... Следы былой жизни нам повествуют, что города на просторах великой кочевой цивилизации возникали, как миражи на горизонте, а затем растворялись во времени, как слезы в потоке дождя…



Поселение с самоназванием "астана" обнаружено и неподалеку от нынешней столицы Казахстана. Думаю, что и на западе некогда был город с таким же названием. Поэтому я один из тех, кто отнесся в свое время к переименованию Акмолы абсолютно спокойно, поскольку это верно, с точки зрения степной традиционности...



– Аким-аға, наряду с бурным развитием Астаны год от года множится и численность населения города. Судя по прогнозам, недалек тот день, когда столица перешагнет за миллионный порог. И если сегодня основная масса людей здесь занята в таких сферах, как государственное управление, бюджетные организации, торговля и услуги, то насколько вероятно, что и впредь ситуация с занятостью будет оставаться в русле относительной стабильности?



– В этом вопросе я всегда стоял на том, что именно в столице должны быть сосредоточены крупнейшие банки страны и в целом регионального интеграционного объединения. И сегодня я не перестаю восхищаться дальновидностью и стратегическим мышлением Лидера нации, решение которого о создании международного финансового центра в Астане я считаю знаменательной вехой как в истории нашей столицы, так и в истории государства в целом. Ведь превращать Алматы в финансовый центр мирового уровня, думается, нерезонно, в том числе с учетом вашего вопроса. Астана расположена не только в центре страны, но и в сердце Евразии. Например, для Англии, Скандинавии, Франции, Германии и других стран путь на Восток пролегает именно через Астану. Наряду со многими другими факторами это преимущество является не менее важной экономической константой, способной предопределить значение казахстанской столицы и в качестве стратегически важной транзитной точки Евразии.



Сегодня в рамках программы "Нұрлы жол" здесь активно развивается сеть железнодорожных и автомобильных дорог, улучшается и расширяется инфраструктура и спектр услуг воздушного транспорта. Со временем в Астане будут действовать крупные аэропорты и вокзалы мирового уровня. Думаю, что уже сегодня пора думать о том, как превратить ее в крупнейшую международную воздушную гавань, способную пропускать через себя как можно больше авиапотоков. Вот тогда у жителей столицы будет гораздо меньше тревог по поводу работы. Более того, с учетом перспективы создания международного финансового центра, развития наукоемких центров космической отрасли, становления Назарбаев Университета в качестве эпицентра науки и образования, расширения и усиления транзитного потенциала столицы и многого другого решится и другая задача, связанная с качественной стороной населения столицы.



– В средневековье и ранее такие города Средней Азии, как Герат и Самарканд, были самыми гус­тонаселенными центрами, через которые пролегали транзитные караванные тропы в пределы Ближнего Востока и далее в Европу. Между тем сегодня от былой экономической мощи этих оазисов благоденствия не осталось и следа, в то время как память о высокой культуре сохранилась на века. Как представитель плеяды писателей старшего поколения каким бы вы хотели видеть внутреннюю сущность нашей столицы?



– Да, вы затронули насущный для меня вопрос – о культуре. Обычно считается, что сначала – строительство, а все остальное, в том числе культура, – потом. Это мнение я счел бы в корне неверным. И вот почему. Живу я здесь уже несколько лет, а нет-нет, да чувствую некое утомление тем, что здесь, как в поэ­ме Лермонтова, "не слышно пенья в поздний час молящих иноков за нас…"



И это отнюдь не потому, что здесь нет творческой интеллигенции. Напротив, сегодня в Астану перебрались многие члены Союза писателей Казахстана, музыканты, актеры и другие деятели культуры. Но вижу, что иногда и они ощущают определенный внутренний дискомфорт, возможно, из-за отсутствия условий, способствующих бурному всплеску творческой инициативы. Если спросите, в чем тут дело, то ответить однозначно вряд ли смогу. Скажу только, что современный механизм развлечения масс в большей степени препятствует сосредоточению духа. Отсюда следует, что не только мы, но и мир в целом стоит перед лицом подобного удручающего факта. С одной стороны, это огромный поток хаотической информации и продукции балаганной эрзац-культуры, с другой – наличие великого множества людей, мыслящих штампованной псевдологикой…



Словом, вы правы, насчет бреннос­ти всего прочего, кроме культуры народа. Именно это достояние и остается в наследие потомкам пос­ле того, как великие цивилизации приказывают долго жить. Кстати, когда речь идет о средневековой истории Герата и Самарканда, то на ум приходит не только Хромой Тимур, завоевавший огнем и мечом эти пределы. Любому образованному человеку известно, что там некогда жили и творили выдающийся поэт Абдуррахман Джами, мудрый правитель и ученый Улугбек, философы Мавляна Усули и Али Самарканди.



Завершая сказанное, я с удовольствием подчеркну, что благодаря глубокому пониманию Лидером нации роли и значения культуры в современном развитии сегодня в Казахстане происходит усиление государственной поддержки этой сферы. На этом фоне я бы хотел пожелать, чтобы казахстанская столица ассоциировалась не только в качестве главного политического или экономического подиума Центральной Азии, но и уникального духовно-культурного оазиса современного мира, способного породить новых титанов литературы и музыки, философии и истории, кино и изобразительного искусства.



– Благодарю за беседу.