Духовное богатство народа

Открывая встречу, заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев подчеркнул, что казахский язык – живая связь времен. Важно не только беречь это духовное богатство, но и адаптировать к реалиям времени, расширяя его присутствие во всех сферах жизни. Важнейшим ориентиром для современников остается наследие выдающегося просветителя, Учителя нации Ахмета Байтурсынулы, посвятившего свою жизнь развитию казахской литературы и письменности, пробуждению национального самосознания.

– Популяризация государственного языка – одна из приоритетных задач, общее дело, требующее учас­тия каждого гражданина. В нашем регионе на системной основе проводится языковая политика, создаются условия для того, чтобы молодежь в совершенстве владела казахским. Эта работа будет продолжена с еще большей отдачей, – заверил Гани Майлыбаев.

По словам участников форума, любовь к родному языку начинается с семьи, школы, чтения книг и ежедневного общения. Важно знать историю казахского языка, играющего большую роль в деле сохранения национальной самобытности.

Как отметил доктор филологических наук, профессор Шерубай Курманбайулы, казахский язык – не просто инструмент для передачи информации, а фундамент нашей идентичности. Именно в языке зашифрованы историческая память, менталитет и вектор развития народа. Чем глубже и многограннее язык, тем сильнее наш внутренний духовный стержень.

– Казахский язык невероятно богат и выразителен. Мы должны стремиться к повышению культуры речи и расширению пространства языка. Только так он будет развиваться и по-настоящему объединять нас. Уважение к государственному языку означает уважение к своей стране, родной земле, истории и культуре. Важно сохранить чистоту қазақ тілі, повышать его статус, ведь это ключ к богатому литературному наследию народа, – подчеркнул ученый-филолог.

По словам известного общественного деятеля, обладателя звания «Тіл жанашыры» Асылы Осман, государственный язык должен стать востребованным, занять достойное место в обществе. Каждый из нас способен внести вклад в это благородное дело: нужно говорить, читать, писать на казахском и передавать его детям и внукам.

– Язык живет лишь тогда, когда его любят, берегут и ежедневно используют в жизни, – убеждена активист общества «Қазақ тілі». – Я выросла в ауле, казахский язык, обычаи и традиции стали для меня родными. Много лет пропагандирую государственный язык, являющийся ключевым элементом национальной идентичности граж­дан. Знание казахского рождает чувство сопричастности к истории родной страны, ответственности за ее будущее. Когда все казахстанцы освоят государственный язык, станут лучше понимать друг друга. В таком обществе укрепится единство, будет меньше причин для раздора. Это ключ к дружбе и согласию.

По общему мнению участников форума, работа по популяризации государственного языка хорошо поставлена во многих этнокультурных объединениях региона. В результате за годы независимос­ти значительно выросло число представителей разных этносов, выучивших қазақ тілі.

Весомый вклад в распространение казахского языка вносят глава курдского этнокультурного центра Ronai Гамзе Гейдаров, преподаватель спикинг-клуба «Сөйле» Алина Кан, педагог Валентина Воробьева.

В частности, Гамзе Гейдаров открыл бесплатные языковые курсы в селе Ашыбулак Илийского райо­на. Меценат оборудовал кабинет «Қазақ тілі» интерактивной доской, нанял педагога. Валентина Воробьева работает частным репетитором в селе Карабулак Талгарского района. Обучает казахскому языку младшеклассников. И таких примеров можно привести много.

Как резюмировали участники форума, необходимо поощрять пропагандистов государственного языка, создавать условия, чтобы их становилось больше. Недалек тот день, когда владеть казахским будут все граждане страны.

Форум завершился театрализованным представлением, посвященным жизни и деятельности основоположника казахского языкознания Ахмета Байтурсынулы.