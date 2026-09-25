Духовное богатство народа

Язык – не просто средство общения. В нем отражаются память поколений, традиции, обычаи и мировоззрение народа. Об этом и многом другом шла речь на форуме «Тіл – ұлттың ұлы мұрасы», прошедшем в Конаеве с участием представителей государственных органов и общественных объединений, деятелей науки и культуры, молодежных активистов.
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